Φρικαλεότητες στην Συρία: Οι άμαχοι, θύματα των «εκδικητικών επιθέσεων» – Μαρτυρίες για μαζικές σφαγές, ομαδικούς τάφους και σορούς στους δρόμους

Ο αριθμός των νεκρών στην Συρία, έπειτα από δύο ημέρες σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των συριακών δυνάμεων ασφαλείας και των υποστηρικτών του έκπτωτου Προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ, καθώς και από τις εκδικητικές δολοφονίες που ακολούθησαν, έχει ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι άμαχοι.

Οι συγκρούσεις αυτές αποτελούν μια από τις πιο θανατηφόρες εκρήξεις βίας «εδώ και χρόνια στον 13ετή εμφύλιο πόλεμο της Συρίας».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτός από τους 745 πολίτες που σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι από τους οποίους από πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση, 125 μέλη των συριακών δυνάμεων ασφαλείας και 148 μαχητές με ένοπλες ομάδες συνδεδεμένες με τον Άσαντ, έχασαν τη ζωή τους. Συριακές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι τουλάχιστον 200 μέλη τους σκοτώθηκαν.

Παράλληλα, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και το πόσιμο νερό σε μεγάλες περιοχές γύρω από την πόλη της Λαττάκειας.

Ο de facto ηγέτης της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, έκανε έκκληση για ειρήνη την Κυριακή μετά τη σφαγή εκατοντάδων ανθρώπων στις παράκτιες περιοχές.

Syrian leader Ahmed al-Sharaa has called for peace after hundreds were killed in coastal areas in the worst communal violence since the fall of Bashar al-Assad. #Syria https://t.co/PXSMfikcna



«Πρέπει να διαφυλάξουμε την εθνική ενότητα και την εσωτερική ειρήνη, μπορούμε να ζήσουμε μαζί», δήλωσε ο Σάρα, ο οποίος είναι ο προσωρινός Πρόεδρος της χώρας, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της νέας ισλαμιστικής κυβέρνησης και αλαουίτων μαχητών που πρόσκεινται στον Άσαντ.

«Μην ανησυχείτε για την Συρία, αυτή η χώρα έχει τα χαρακτηριστικά για επιβίωση», είπε ο Σάρα, μιλώντας σε ένα τζαμί στην γειτονιά του Μάζα στην Δαμασκό.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Συρία είναι μέσα στις αναμενόμενες προκλήσεις».

🇸🇾 Syrian President Ahmed al-Sharaa attending prayers this morning at a mosque in the Mezzeh Neighborhood of Damascus, stating that what has been occurring in the northwest over the last few days “is the expected challenges of a country” following the fall of the Assad Regime; pic.twitter.com/ai8e6f1cxo

— Mohammad Javid (@PhyuLay60937915) March 9, 2025