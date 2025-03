Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λονγκ Άιλαντ – Φωτιές εκτός ελέγχου λόγω των ισχυρών ανέμων

Οι φωτιές που ξέσπασαν το Σάββατο στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους, έχουν κάψει μεγάλη έκταση γης, οδηγώντας στην εκκένωση μιας στρατιωτικής βάσης και στο κλείσιμο ενός σημαντικού αυτοκινητοδρόμου.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δήλωσε ότι οι κρατικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις πυρκαγιές στην περιοχή Pine Barrens, μια δασική έκταση όπου βρίσκονται κοινότητες των προαστίων, ανατολικά της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την ίδια, διατρέχουν κίνδυνο κατοικίες, ένα εργοστάσιο χημικών και μια αποθήκη της Amazon, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες εκκενώσεις.

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη», δήλωσε στο τοπικό κανάλι News 12. «Βλέπουμε ανθρώπους να πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή του Γουεστχάμπτον».

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τρεις από τις τέσσερις πυρκαγιές έχουν τεθεί πλήρως υπό έλεγχο, ενώ η φωτιά στο Γουεστχάμπτον έχει περιοριστεί κατά 50%.

BREAKING: Donald Trump is on the golf course while brush fires rage across Long Island. It’s the same strategy he used when wildfires broke out in both North and South Carolina last week. pic.twitter.com/FMqL8gJHzg — Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) March 8, 2025



Δύο εμπορικά κτίρια υπέστησαν μερική καταστροφή, αλλά οι κατοικίες δεν φαίνεται να απειλούνται άμεσα. «Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ο άνεμος», δήλωσε ο Εντ Ρομέιν, αξιωματούχος της κομητείας Σάφολκ. «Αυτός είναι που τροφοδοτεί τη φωτιά».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να υψώνονται στον αέρα και σύννεφα μαύρου καπνού να καλύπτουν τους δρόμους.



Ελικόπτερα της Εθνοφρουράς της Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν νερό στις φλόγες, ενώ σε ανακοίνωσή της η Χόκουλ ανέφερε ότι η Εθνοφρουρά παρέχει υποστήριξη από αέρος και συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

🚨‼️🔥🇺🇸: Video of the brush fire in Long Island as seen from air – over 70 fire departments are at the scene, one house was burnt down, while many people have been evacuated. The photo is the Long Island Fire seen from space.#LongIslandFire pic.twitter.com/wqC29NrD2Q — LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) March 8, 2025



«Η δημόσια ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου και δεσμεύομαι να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσω την ασφάλεια των κατοίκων της Λονγκ Άιλαντ», τόνισε.

Στις δηλώσεις της στο News 12, η κυβερνήτης απέφυγε να εκτιμήσει το εύρος της καταστροφής, αναφέροντας μόνο ότι οι φλόγες εξαπλώνονται με ταχύ ρυθμό.

Οι αρχές έκλεισαν ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την περιοχή με το ανατολικό άκρο του Λονγκ Άιλαντ.