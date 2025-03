Αυστραλία – Καταιγίδα Άλφρεντ: Καρέ καρέ η στιγμή που τα κύματα παρασύρουν αυτοκίνητο σταθμευμένο σε πάρκινγκ

Η καταιγίδα Άλφρεντ πλήττει την ανατολική Αυστραλία με τα προβλήματα να είναι σημαντικά, ενώ μέχρι τώρα ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και πλημμύρες είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατεί.

Παράλληλα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να τρέχει για να γλιτώσει το αυτοκίνητό του που παρασύρεται από τα κύματα της θάλασσας. Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας να τρέχει πανικόβλητος, όταν συνειδητοποιεί ότι τα νερά της θάλασσας που λόγω των βροχοπτώσεων βγήκαν αρκετά μέτρα στην ακτή και κάλυψαν έναν χώρο πάρκινγκ στην περιοχή Γκόλντεν Κοστ.

Το αυτοκίνητο αρχικά σταθμευμένο δεν αντέχει την ορμή των νερών και κάνει μια στροφή 180 μοιρών με τα νερά να είναι έτοιμα να το παρασύρουν.

Τελικά, ο άνδρας κατάφερε τελευταία στιγμή να μπει στο αυτοκίνητο και να το οδηγήσει μακριά από τα κύματα, υπό τα βλέμματα μερικών συγκεντρωμένων ποδηλατών που θεώρησαν ότι ήταν καλή ιδέα να παρακολουθούν από μακριά τις προσπάθειες του απεγνωσμένου οδηγού.

Aussie motorist rescues car being swept out to sea by waves whipped up by Cyclone Alfred. pic.twitter.com/zZRxUqlthv

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 8, 2025