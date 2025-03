Αυστραλία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 36 τραυματίες από την κακοκαιρία «Άλφρεντ» – Οι ποταμοί «φουσκώνουν», προειδοποιήσεις για σφοδρές βροχοπτώσεις

Τριάντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στην ανατολική Αυστραλία, μετά τη σύγκρουση δύο στρατιωτικών φορτηγών που βρίσκονταν σε αποστολή βοήθειας, την ώρα που η καταιγίδα Άλφρεντ προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, με τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών να είναι υπαρκτός, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και η αστυνομία.

«Ο τελευταίος απολογισμός που διαθέτω κάνει λόγο για 36 τραυματίες», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία έστειλε ομάδες διασωστών στο σημείο, κοντά στη πόλη Λίζμορ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με πλημμύρες, όπως και δύο ελικόπτερα.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία.



Ορισμένοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε από κοινού με τον υπουργό Άμυνας.

Αν και υποβαθμίστηκε σε τροπική ύφεση σήμερα το πρωί, ο Άλφρεντ συνοδεύεται εντούτοις από θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κουίνσλαντ και το βορειοανατολικό τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η καταιγίδα προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις σε αυτήν τη περιοχή, με τους ποταμούς να φουσκώνουν κατά μήκος της ακτογραμμής των 400 χιλιομέτρων των δύο αυστραλιανών πολιτειών, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του Γραφείου Μετεωρολογίας της Αυστραλίας, το οποίο προειδοποιεί για τον κίνδυνο πλημμυρών.

«Οι ποταμοί άρχισαν ήδη να αντιδρούν στις ισχυρές βροχοπτώσεις, με πολυάριθμους συναγερμούς για πλημμύρες (…) να βρίσκονται σε ισχύ», επισημαίνει το Γραφείο σε ένα δελτίο Τύπου.

Ex-tropical cyclone Alfred continues to impact southeast Australia, bringing strong winds, heavy rain, and flooding. Authorities in New South Wales urge residents to stay alert as fallen trees and power lines cause disruptions.

Thousands have been evacuated, and nearly 250,000… pic.twitter.com/7oX4dUvbqV

— AnewZ (@Anewz_tv) March 8, 2025