Καναδάς: Ένοπλη επίθεση σε παμπ στο Τορόντο – Τουλάχιστον 12 τραυματίες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε παμπ στο Τορόντο, ενώ οι καναδικές Αρχές δεν έχουν συλλάβει ακόμη τον δράστη, μεταδίδει το Reuters.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το CTV News, σημειώθηκε κοντά στο εμπορικό κέντρο Scarborough Town Centre, στη διοικητική περιοχή Σκάρμπορο του Τορόντο.

Τέσσερις τραυματίες έχουν τραύματα από τα οποία δεν απειλείται η ζωή τους, ενώ η έκταση των τραυμάτων για τους υπόλοιπους παραμένει άγνωστη, ανέφερε η αστυνομία σε μία ανάρτησή της στο X, χωρίς να περιγράψει τον ύποπτο.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περιγραφή του υπόπτου, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, επικαλούμενο την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του Τορόντο χαρακτήρισαν την κατάσταση «δυναμική» μιλώντας στο καναδικό δίκτυο CP24, ενώ ανέφεραν ότι υπάρχουν τραυματίες με ελαφρά, αλλά και σοβαρά τραύματα.

The mass shooting occurred during the opening night of the Piper Arms Pub in Toronto, Canada. Several people shot, suspect at large. pic.twitter.com/XF592ZEJNg

«Είμαι βαθύτατα προβληματισμένη όταν ακούω αναφορές για πυροβολισμούς σε παμπ στο Σκάρμπορο», έγραψε στο Χ η δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσόου, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός της αστυνομίας την διαβεβαίωσε ότι «έχουν αναπτυχθεί όλες οι απαραίτητες δυνάμεις».

I am deeply troubled to hear reports of a shooting at a pub in Scarborough. I have spoken to Chief Demkiw and he has assured me all necessary resources have been deployed. This is an early and ongoing investigation – police will provide further details. My thoughts are with the…

— Mayor Olivia Chow 🇨🇦 (@MayorOliviaChow) March 8, 2025