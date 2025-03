ΗΠΑ: Δυο νεκροί και σχεδόν 230 κρούσματα εν μέσω της συνεχιζόμενης επιδημίας ιλαράς

Η επιδημία ιλαράς που έχει εκδηλωθεί στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους, ενώ τα κρούσματα έχουν πλέον φτάσει σχεδόν τα 230, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή (7/3), εξωθώντας τις υγειονομικές αρχές να προχωρήσουν στην έκδοση προειδοποίησης προς ταξιδιώτες και επαγγελματίες της υγείας.

Το Τέξας κατέγραψε ως χθες 198 κρούσματα, το Νέο Μεξικό άλλα 30. Σε καθεμιά από τις δυο πολιτείες έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος.

Και τα δυο θύματα ήταν ανεμβολίαστα.

Τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC), η κυριότερη ομοσπονδιακή υγειονομική υπηρεσία, χαρακτήρισε τους δυο θανάτους οφειλόμενους στην ιλαρά.

«Αναμένονται κι άλλα κρούσματα, καθώς αυτή η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται γρήγορα», προειδοποίησαν τα CDC σε έκτακτο δελτίο τους σε ειδικό δίκτυο προορισμένο για τους επαγγελματίες της υγείας, αξιωματούχους αρμόδιους για τον τομέα της υγείας και ταξιδιώτες.

Η ιλαρά, εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια, μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος και μπορεί να παραμένει ως αερόλυμα ως και δυο ώρες αφού αποχωρεί μολυσμένο πρόσωπο στον τόπο όπου βρισκόταν. Προκαλεί υψηλό πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα, εξανθήματα που εξαπλώνονται γρήγορα, ενώ μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές, να προκαλέσει πνευμονία, οξεία εγκεφαλίτιδα, κώμα, ακόμη και τον θάνατο.

Η καλύτερη προστασία παραμένει ο εμβολιασμός. Το εμβόλιο κατά της ιλαράς, υποχρεωτικό —στη θεωρία— για τα παιδιά από την ηλικία των 12 μηνών, εγγυάται ανοσία διά βίου κατά 93% έπειτα από μια δόση και 97% έπειτα από δύο δόσεις.

Όμως το ποσοστό εμβολιασμού μειώνεται στις ΗΠΑ, ειδικά μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού, την οποία ακολούθησε κύμα παραπληροφόρησης όσον αφορά τα εμβόλια.

A second measles-related death was reported out of New Mexico this week. Here’s where measles cases have been reported in the U.S. this year. https://t.co/jhowNFghDw

— USA TODAY Health (@USATODAYhealth) March 7, 2025