ΗΠΑ: Δύο νεκροί από επιδημία ιλαράς – «Ήταν θέμα χρόνου» λέει λοιμωξιολόγος

«Δύο άνθρωποι έχουν πεθάνει» από την ιλαρά, δήλωσε την Τετάρτη (26/2), ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στο περιθώριο συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, αναφερόμενος στην επιδημία αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας στο Τέξας.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές του Τέξας είχαν ανακοινώσει τον πρώτο θάνατο από ιλαρά εδώ και μια δεκαετία στις ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως ήταν «ένα ανεμβολίαστο παιδί, σχολικής ηλικίας» που είχε νοσηλευτεί στην πόλη Λάμποκ.

Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί περισσότερα από 120 κρούσματα ιλαράς στο Τέξας και περίπου 10 στη γειτονική πολιτεία του Νέου Μεξικού, εγείροντας φόβους για την επιστροφή αυτής της ιδιαίτερα μολυσματικής ασθένειας που είχε σχεδόν εξαλειφθεί στις ΗΠΑ χάρη στον εμβολιασμό.

#BREAKING US health secretary says two deaths from measles outbreak and over 120 infections, after Texas reported unvaccinated child had died pic.twitter.com/tzXI3t0Lz6

— AFP News Agency (@AFP) February 26, 2025