ΗΠΑ: Θανατοποινίτης τουφεκίζεται από εκτελεστικό απόσπασμα για πρώτη φορά μετά το 2010

Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών στην αμερικανική πολιτεία Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) θανατώθηκε την Παρασκευή (7/3) από εκτελεστικό απόσπασμα, με μέθοδο η οποία είχε να χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010.

#BREAKING South Carolina man executed by firing squad – 1st US prisoner killed by method in 15 years https://t.co/oXdBqo4E8K pic.twitter.com/h4uZFHmDEM

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 7, 2025