ΗΠΑ: Στο εκτελεστικό απόσπασμα θανατοποινίτης στη Νότια Καρολίνα – Πρώτη φορά από το 2010

Άνδρας ο οποίος έχει καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών στην αμερικανική πολιτεία Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) προτίμησε να θανατωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα, κάτι που έχει να γίνει στις ΗΠΑ από το 2010.

Παράλληλα, άλλη πολιτεία του αμερικανικού Νότου, η Λουιζιάνα, αποφάσισε να ξαναρχίσει τις εκτελέσεις, έπειτα από παύση 15 χρόνων, με τη μέθοδο της εισπνοής αζώτου, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τις αρχές στη γειτονική Αλαμπάμα, τον Ιανουάριο του 2024. Η μέθοδος αυτή, μέχρι τότε άνευ προηγουμένου, θεωρείται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη και ειδικοί του ΟΗΕ τη χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου».

Οι αρχές της Νότιας Καρολίνας προγραμμάτισαν το διάστημα μεταξύ της 7ης Φεβρουαρίου και της 7ης Μαρτίου την εκτέλεση του Μπραντ Σίγκμον, 67 ετών, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2002, για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου με ρόπαλο του μπέιζμπολ των γονιών της πρώην φιλενάδας του, του Ντέιβιντ και της Γκλάντις Λαρκ.

Οι νόμοι στην πολιτεία ορίζουν ότι η προεπιλεγμένη μέθοδος εκτέλεσης είναι η ηλεκτρική καρέκλα, όμως δίνουν τη δυνατότητα στους θανατοποινίτες να επιλέξουν, προτείνοντας ως εναλλακτικές την εκτέλεση διά τυφεκισμού ή με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών.

Τρεις θανατοποινίτες που εκτελέστηκαν στη Νότια Καρολίνα από τον Σεπτέμβριο, έπειτα από παύση 13 ετών, επέλεξαν όλοι αυτή την τελευταία μέθοδο. Όμως ο Μπραντ Σίγκμον, σε απόγνωση, επέλεξε το εκτελεστικό απόσπασμα, σύμφωνα με την υπεράσπιση.

Ένας από τους συνήγορους, ο Τζέραλντ Κινγκ, κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα την «αδύνατη επιλογή» ανάμεσα στην «αρχαϊκή ηλεκτρική καρέκλα της Νότιας Καρολίνας, που σε καίει ζωντανό» και «τις εξίσου τερατώδεις εναλλακτικές».

Θα πρόκειται για την τέταρτη εκτέλεση που θα γίνει διά τυφεκισμού στις ΗΠΑ τα τελευταία 65 χρόνια, διευκρίνισε.

Η προηγούμενη, στη Γιούτα (δυτικά), είχε γίνει το 2010.

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει πέντε εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς, τέσσερις με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών και μια με εισπνοή αζώτου στην Αλαμπάμα την 6η Φεβρουαρίου.

Ακόμη έξι προβλέπεται να γίνουν μόνο τον Μάρτιο, ανάμεσά τους αυτή του Μπραντ Σίγκμον διά τυφεκισμού και αυτή του Τζέσι Χόφμαν στη Λουιζιάνα τη 18η Μαρτίου με εισπνοή αζώτου.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί), εφαρμόζουν μορατόριουμ στην επιβολή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.