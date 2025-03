«Η Γάζα δεν πωλείται»: Παλαιστίνιοι ακτιβιστές βανδάλισαν γκολφ κλαμπ του Τραμπ με κόκκινες μπόγιες και συνθήματα

Το γήπεδο γκολφ Turnberry του Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία έγινε στόχος βανδαλισμού από ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις.

Eικόνες δείχνουν συνθήματα και προσβλητικά σε βάρος του Προέδρου των ΗΠΑ, γραμμένα με κόκκινη μπογιά. Η οργάνωση Palestine Action ανέλαβε την ευθύνη, έχοντας προκαλέσει ζημιές στο club house και στα γήπεδα του γκολφ.



Μεταξύ των συνθημάτων που γράφτηκαν ήταν το «Gaza is not for sale» (Η Γάζα δεν πωλείται), ενώ σε διάφορα σημεία του χώρου εντοπίστηκαν κατεστραμμένες τρύπες.

“GAZA IS NOT FOR SALE” is sprayed across the lawn and the golf course’s holes are dug up. pic.twitter.com/mMPJHS5wYa

Palestine Action target Trump’s golf course in Turnberry, Scotland.



Ο βανδαλισμός σημειώθηκε μετά τις αποκαλύψεις για τα σχέδια του Τραμπ να μετατρέψει τη Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Members of Palestine Action dug up the green at Trump Turnberry early on Saturday morning and spray painted the words ‘Gaza is not for sale’ across the lawn of the South Ayrshire course pic.twitter.com/uQr6bG5hyC

NEW: Activists have targeted one of Donald Trump’s Scottish golf courses



Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η περιοχή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν εντυπωσιακό τουριστικό προορισμό, όπου οι ντόπιοι και οι επισκέπτες θα απολάμβαναν μια πολυτελή ζωή, αντί να ζουν μέσα στη φτώχεια και τη σύγκρουση με το Ισραήλ.

The most expensive golf course in Britain, Trump’s Turnberry golf resort, got a visit by Palestine Action.

No longer can ordinary people sit by whilst the American adminstration arms Israel and makes plans to ethnically cleanse Gaza.

Palestine belongs to Palestinians. pic.twitter.com/GdUGWEQM2B

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025