Γάζα: Το όραμα του Τραμπ για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» σε AI βίντεο – Πίνει κοκτέιλ με τον Νετανιάχου, «βρέχει λεφτά» και ο Μασκ… τρώει χούμους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ένα AI βίντεο στην πλατφόρμα TruthSocial, το οποίο παρουσιάζει το όραμά του για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, ή αλλιώς τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», όπως ευελπιστεί να τη μετατρέψει.

Το βίντεο, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, ξεκινά με σκηνές καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιθέσεις για 15 μήνες, με στόχο την εξάλειψη των μαχητών της Χαμάς, ως αντίποινα για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Η αρχική σκηνή έχει λεζάντα «Γάζα 2025». Στη συνέχεια, όμως, το βίντεο θέτει το ερώτημα: «Τι έπεται;».

Αυτό που ακολουθεί προκαλεί ερωτήματα, ενώ οι εικόνες δίνουν μια… εξωπραγματική αίσθηση, για το πώς θα μπορούσε να μετατραπεί η Γάζα.

Ουρανοξύστες φιγουράρουν, παιδιά περπατάνε ανέμελα στην παραλία, αυτοκίνητα Tesla κυκλοφορούν στους δρόμους, ο Έλον Μασκ γεύεται παραδοσιακές γεύσεις, μαχητές της Χαμάς χορεύουν φορώντας μπικίνι, ένα παιδί κρατάει ένα χρυσό μπαλόνι με το πρόσωπο του Τραμπ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χορεύει με μια γυναίκα σε ένα κλαμπ, ένα χρυσό άγαλμά του εμφανίζεται, ο ίδιος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές σε μια πισίνα πίνοντας κοκτέιλ, ενώ η γενικότερη αίσθηση που αφήνει το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι… στη Γάζα θα «βρέχει λεφτά».

“Trump Gaza is finally here.”

Donald Trump just posted this AI video on Truth Social about the Gaza Strip.

This is a reminder that in recent weeks, Trump has repeatedly said that the U.S. will “own Gaza” and has said its 2 million residents will be relocated. As he told Fox… pic.twitter.com/jcwHUpFK9j

