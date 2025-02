NASA – SpaceX: Συμβόλαιο 843 εκατ. δολαρίων για την απόσυρση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Ο Μασκ βιάζεται να τον «ρίξει» στον ωκεανό

Η SpaceX του Έλον Μασκ υπέγραψε συμβόλαιο 843 εκατομμυρίων δολαρίων με τη NASA για την ανάπτυξη του διαστημικού οχήματος United States Deorbit Vehicle (USDV), το οποίο θα αναλάβει την ασφαλή απόσυρση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).

Ωστόσο, ο Μασκ κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να επισπεύσει τη διαδικασία, προτείνοντας την κατάργηση του ISS εντός των επόμενων δύο ετών, πολύ νωρίτερα από τον επίσημο σχεδιασμό της NASA.

«Είναι ώρα να ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες για την απόσυρση του ISS» έγραψε ο Μασκ στις 20 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα X.

«Εξυπηρέτησε τον σκοπό του. Η επιπλέον χρησιμότητά του είναι ελάχιστη. Ας πάμε στον Άρη».

It is time to begin preparations for deorbiting the @Space_Station.

It has served its purpose. There is very little incremental utility.

Let’s go to Mars.

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025