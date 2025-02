Έλον Μασκ: Δίνει «δεύτερη ευκαιρία» στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που δεν απάντησαν στο email του – «Διαφορετικά θα οδηγηθείτε σε απόλυση»

Ο Έλον Μασκ, σύμβουλος του προέδρου Τραμπ και επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στις ΗΠΑ να καταγράψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες της προηγούμενης εβδομάδας, απειλώντας εκ νέου όσους δεν το πράξουν με απόλυση.

Στο μεταξύ οι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι είναι σε σύγχυση καθώς χθες, Δευτέρα, έλαβαν την αντίθετη εντολή από τους επικεφαλής των υπηρεσιών τους, όπως το Πεντάγωνο και το FBI.

Παράλληλα και η υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση του ομοσπονδιακού προσωπικού (OPM) τους ενημέρωσε ότι μπορούν να αγνοήσουν το email που τους έστειλε η ίδια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX να φανεί «πιο επιθετικός» στην αποστολή του να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, με αποτέλεσμα ο Μασκ να ανακοινώσει το Σάββατο ότι θα ζητήσει από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να αναφέρουν τι έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως έγραψε στο Χ.

Στην ίδια ανάρτηση ο Μασκ είχε προσθέσει ότι «η απουσία απάντησης θα θεωρηθεί παραίτηση».

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025