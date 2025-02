«Ζήτω ο πραγματικός βασιλιάς»: Χάκαραν οθόνες υπουργείου των ΗΠΑ και πρόβαλαν AI βίντεο με τον Τραμπ να φιλάει τα πόδια του Μασκ

Οι εργαζόμενοι στην καφετέρια του υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ έπαθαν σοκ το πρωί της Δευτέρας, όταν είδαν ένα περίεργο βίντεο να προβάλλεται στις οθόνες των τηλεοράσεων του υπουργείου.

Το βίντεο έδειχνε τις λέξεις «Ζήτω ο πραγματικός βασιλιάς» μπροστά από πλάνα, που έχουν δημιουργηθεί από ΑΙ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να φιλάει τα πόδια του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Πλάνα από το βίντεο που έπαιζε στις οθόνες της καφετέριας του υπουργείου των ΗΠΑ κυκλοφόρησαν πολύ γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι σαφές πώς τα πλάνα κατέληξαν στις τηλεοπτικές οθόνες του υπουργείου.

«Άλλη μια σπατάλη δολαρίων και πόρων των φορολογουμένων. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, Kasey Lovett, στη DailyMail.com.

Δείτε το βίντεο:

this video of Trump kissing Elon Musk’s feet is playing in the federal Department of Housing and Urban Development cafeteria this morning

(per source @HUDgov) pic.twitter.com/hrojPdLDHQ

— Rachel Cohen (@rmc031) February 24, 2025