ΗΠΑ: Ο Τραμπ σατιρίζει με «Μπομπ Σφουγγαράκη» τις αντιδράσεις των ομοσπονδιακών υπαλλήλων – «Πήγα στο γραφείο για πρώτη φορά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να κάνει μια προκλητική ανάρτηση στα social media χρησιμοποιώντας ένα meme από το δημοφιλές καρτούν «Μπομπ Σφουγγαράκης», προκειμένου να… σατιρίσει τις αντιδράσεις για την απόφαση του Έλον Μασκ να απαιτήσει από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να εξηγήσουν τι έκαναν στην εργασία τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συγκεκριμένη κίνηση του Μασκ, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις, ήρθε μέσω ενός email που στάλθηκε το Σαββατοκύριακο από το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού των ΗΠΑ, στο οποίο ζητούνταν από τους υπαλλήλους να καταγράψουν πέντε σημεία απ’ όσα έκαναν στην εργασία τους μέχρι τις 11:59 μ.μ. της Δευτέρας.

Ο Μασκ στη συνέχεια δήλωσε στο X ότι όσοι δεν απαντήσουν στο αίτημα θα θεωρηθεί ότι παραιτούνται.

Ο Τραμπ δημοσίευσε ένα meme που δείχνει τον αγαπημένο χαρακτήρα του Μπομπ Σφουγγαράκη, κρατώντας ένα μπλοκ σημειώσεων και ένα μολύβι, να σκέφτεται σοβαρά, ενώ η δεύτερη σελίδα του μπλοκ, που κρατούσε ο φίλος του Μπόμπ, Πάτρικ ο Αστερίας, έδειχνε μια επεξεργασμένη λίστα με τίτλο «Έκανα την προηγούμενη εβδομάδα».

Η ψεύτικη λίστα περιλάμβανε «κλαίω για τον Τραμπ», «κλαίω για τον Έλον», καθώς και «πήγα στο γραφείο για πρώτη φορά». Η λίστα ολοκληρώνεται με «διάβασα κάποια email» και «κλαίω για τον Τραμπ και τον Έλον ξανά».

Ο Μασκ αναδημοσίευσε την ίδια εικόνα στο X και σε άλλη του ανάρτηση χαρακτήρισε τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους «ένα πολύ βασικό τεστ αξιολόγησης».

This email is a very basic pulse check https://t.co/4qEKErwSuE



Ωστόσο, η Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων (AFGE) αντέδρασε έντονα με επιστολή στον προσωρινό διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού, Τσαρλς Εζέλ, τονίζοντας ότι «πιστεύουμε ότι οι υπάλληλοι δεν έχουν καμία υποχρέωση να απαντήσουν σε αυτό το παράνομο email χωρίς άλλη νομική κατεύθυνση», δήλωσε ο πρόεδρος της AFGE, Έβερτ Κέλι, που εκπροσωπεί 800.000 εργαζομένους.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τίνα Σμιθ από τη Μινεσότα χαρακτήρισε το email ως «την απόλυτη κίνηση ενός κακού αφεντικού από τον Μασκ» σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

This is the ultimate dick boss move from Musk – except he isn’t even the boss, he’s just a dick. pic.twitter.com/3fSs2ud7Cz

— Senator Tina Smith (@SenTinaSmith) February 23, 2025