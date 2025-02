Βραβεία SAG: Οι νικητές της μεγάλης βραδιάς – Η επιδίωξη του «μεγαλείου» για τον Σαλαμέ και το μήνυμα για την woke κουλτούρα από την Τζέιν Φόντα

Η 31η τελετή απονομής των βραβείων SAG πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Λος Άντζελες, και όπως συνήθως συμβαίνει, δεν έλειψαν οι εκπλήξεις.

Η εκδήλωση, που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Netflix και παρουσιάστηκε από την Κρίστεν Μπελ, είχε πολλές αξέχαστες στιγμές, όπως το αφιέρωμα για το Λος Άντζελες που ανακάμπτει έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές και η συγκινητική ομιλία της τιμώμενης Τζέιν Φόντα.

Μεταξύ των μεγάλων νικητών, ξεχώρισαν η ταινία «Κονκλάβιο» (Conclave) και οι σειρές «Only Murders in the Building» και «Shogun».

Η Ντέμι Μουρ εδραίωσε την επιστροφή της στη βιομηχανία του κινηματογράφου, κερδίζοντας το βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κύριο Ρόλο, στην 31η τελετή απονομής των SAG. Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Substance», έδωσε έναν συγκινητικό λόγο αναφερόμενη στην αρχή της καριέρας της, όταν ήταν μόλις έφηβη.

Το βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κύριο Ρόλο κατέληξε στον Τιμοτέ Σαλαμέ, για τη βιογραφία του Μπομπ Ντίλαν «A Complete Unknown».

Η ταινία «Κονκλάβιο» απέσπασε το βραβείο για το Καλύτερο Καστ Ηθοποιών.

Η τελετή απονομής των SAG διοργανώθηκε από το Σωματείο Ηθοποιών–Αμερικανική Ομοσπονδία Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG–AFTRA) και ήταν η «μοναδική τηλεοπτική απονομή βραβείων που τιμά αποκλειστικά τους ηθοποιούς».

Δηλώσεις

Έπειτα από μια βραδιά γεμάτη αστεία σχετικά με το βάρος των αγαλμάτων των SAG, η Ντέμι Μουρ έπρεπε να… σηκώσει το βραβείο της για να δει προς τι όλος αυτός ο θόρυβος. «Θα το σηκώσω απλώς για να δω πόσο βαρύ είναι», είπε, πριν το αφήσει αμέσως κάτω. «Αυτό είναι εξαιρετικό και τόσο βαθιά σημαντικό», δήλωσε η ηθοποιός.

Η ηθοποιός, που έδωσε την ομιλία της χωρίς σημειώσεις, θυμήθηκε τον εαυτό της ως «ένα μικρό κορίτσι που δεν πίστευε στον εαυτό της» και φάνηκε να λέει ότι χρειάστηκε να κερδίσει το βραβείο για να καταλάβει το μέγεθος της επιτυχίας της. «Οι λέξεις είναι πέρα από μένα, οπότε θα πρέπει απλώς να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αντιμετώπισε ένα τεχνικό θέμα όταν δεν κατάφερε να σηκώσει το μικρόφωνο στο ύψος του στήθους του, με αποτέλεσμα να είναι καμπουριασμένος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη μητέρα του, η οποία εργαζόταν για 40 χρόνια στην Ένωση Ηθοποιών, την ένωση των ηθοποιών θεάτρου. «Έβαλα τα δυνατά μου για να παίξω αυτόν τον ασύγκριτο καλλιτέχνη, τον Μπομπ Ντίλαν, έναν αληθινό Αμερικανό ήρωα, και ήταν τιμή ζωής που τον ενσάρκωσα», δήλωσε ο Τιμόθεος.

Επίσης, επαίνεσε τους συμπρωταγωνιστές του Μόνικα Μπαρμπάρο, Ελ Φάνινγκ και Εντουαρντ Νόρτον.

«Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά επιδιώκω το μεγαλείο. Ξέρω ότι οι άνθρωποι συνήθως δεν μιλούν έτσι, αλλά θέλω να είμαι από τους μεγάλους», παραδέχθηκε και πρόσθεσε ότι μερικοί από «τους μεγάλους» ήταν στην αίθουσα μαζί του.

Ο Χάρισον Φορντ ανακοίνωσε το τελευταίο βραβείο της βραδιάς, αυτό για την καλύτερη ερμηνεία από καστ ηθοποιών σε ταινία, το οποίο πήγε στο πολιτικό θρίλερ, «Κονκλάβιο».

Το βραβείο πήραν οι πρωταγωνιστές της ταινίας Τζον Λιθγκόου, Ραλφ Φάινς, Σέρτζιο Καστελίτο και Ιζαμπέλα Ροσελίνι, με τον Φάινς να αστειεύεται ότι δεν έχει «εκλεγεί» να μιλήσει, αλλά έχει «οριστεί» να αποδώσει ευχαριστίες.

Η Τζέιν Φόντα ήταν η τιμώμενη της βραδιάς καθώς της απονεμήθηκε το Βραβείο Ζωής από την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους. Η ηθοποιός, που φαίνονταν πιο γοητευτική από ποτέ στα 87 της, αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν θεωρεί το βραβείο ως την κορύφωση της «δύσης» της ζωής της, αλλά ως μια στιγμή «προώθησης», κάτι σαν «προχώρα κορίτσι μου».

Η σταρ του «Klute» αστειεύτηκε ότι ίσως δοκιμάσει να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δράσης όταν φτάσει στα 90 της, πριν ξεκινήσει μια συγκινητική ομιλία που ανέδειξε τη σημασία της ενσυναίσθησης στην υποκριτική. «Κάνετε λάθος. Η ενσυναίσθηση δεν είναι αδύναμη ή woke», είπε, αφήνοντας παράλληλα μια αιχμή κατά των συντηρητικών δυνάμεων. «Και παρεμπιπτόντως, το woke απλώς σημαίνει ότι νοιάζεσαι για τους άλλους», δήλωσε.

