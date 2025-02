ΗΠΑ – Γαλλία: Άβολες χειραψίες και αμήχανες δηλώσεις – Η στιγμή που ο Μακρόν διόρθωσε δημόσια τον Τραμπ – Βίντεο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, διόρθωσε δημόσια τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο χθες Τρίτη, που ανέδειξε το χάσμα μεταξύ των δύο ηγετών ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν προσφέρει οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά απλώς της δανείζει χρήματα.

«Η Ευρώπη δανείζει χρήματα στην Ουκρανία. Θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους», είπε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο Μακρόν, τοποθετώντας το χέρι του στο μπράτσο του Τραμπ, έσπευσε να τον διαψεύσει: «Όχι, στην πραγματικότητα, για να είμαι ειλικρινής, πληρώσαμε το 60% της συνολικής προσπάθειας: ήταν μέσω, όπως και στην περίπτωση των ΗΠΑ, δανείων, εγγυήσεων, επιχορηγήσεων. Παρείχαμε πραγματικά χρήματα, για να είμαι σαφής».

🚨BREAKING: In an incredible moment in front of the world, President Macron brutally interrupted a Trump lie, fearlessly fact checking him in real time.

Watch Trump’s embarrassed expression.

This is how it’s done. pic.twitter.com/sj8JUc3zMa

