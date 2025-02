Σουδάν: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος – Τουλάχιστον 10 νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικό αεροσκάφος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη την Τρίτη κοντά στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την απογείωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού. Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Ουάντι Σαΐντνα, μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ομντουρμάν, στο ευρύτερο Χαρτούμ.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, τόσο μέλη του στρατού όσο και πολίτες.

Η επιτροπή αντίστασης Καράρι, που δραστηριοποιείται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν, ανέφερε ότι δέκα πτώματα και πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Νάο της Ομντουρμάν.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg

— Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) February 26, 2025