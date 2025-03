Eurovision 2025: Ο Tommy Cash απαντά στις επικρίσεις των Ιταλών για το τραγούδι του «Espresso Macchiato» – Οι στίχοι που προκάλεσαν σάλο

Ο εκπρόσωπος της Εσθονίας στον φετινό διαγωνισμό Eurovision, Tommy Cash, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία με το τραγούδι του «Espresso Macchiato», το οποίο σατιρίζει στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας.

Οι στίχοι του τραγουδιού έχουν προκαλέσει επικρίσεις για το περιεχόμενό τους, το οποίο φαίνεται να παραπέμπει σε στερεότυπα σχετικά με τον ιταλικό καφέ, τη μαφία και τη γαστρονομία της χώρας.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Tommy Cash δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει την Ιταλία και πως το τραγούδι του εκφράζει την αγάπη του για τη χώρα και την κουλτούρα της.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από τη συναισθηματική αντίδραση της γιαγιάς του, όταν άκουσε το τραγούδι, κατάλαβε ότι «έχει κάτι το ξεχωριστό», και ότι πίστευε πραγματικά στο μήνυμα του τραγουδιού.

«Αγαπώ την Ιταλία και τρέφω απόλυτο σεβασμό για τη χώρα», εξήγησε ο Cash σε συνέντευξή του στο ιταλικό Rai Radio2. Είπε επίσης ότι δεν περίμενε ποτέ ότι το τραγούδι θα προκαλούσε τέτοιες αντιδράσεις.

Lucio Corsi è molto cool, si veste benissimo, credo che sia un puro, sono sicuro che diventeremo buoni amici all'Eurovision" Tommy Cash oggi ospite di #Safari con Martina Martorano

Rai Radio2



Παρά τις ενστάσεις των επικριτών του, όπως η Ένωση Καταναλωτών της Ιταλίας, η Codacons, που κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ο Cash συνεχίζει να υπερασπίζεται το έργο του ως μια δημιουργική έκφραση χωρίς σκοπό να προσβάλει κανέναν.

Η Codacons εξέδωσε ανακοίνωση τον περασμένο μήνα, με την οποία αναρωτιέται αν είναι σωστό «να επιτραπεί σε ένα τραγούδι που προσβάλλει μια χώρα και μια ολόκληρη κοινότητα» να συμμετάσχει στη Eurovision.

Η ένωση ανέφερε ότι το τραγούδι ήταν γεμάτο «με τα συνήθη κλισέ του καφέ και της μακαρονάδας, αλλά πάνω απ’ όλα με τη μαφία και την επίδειξη της πολυτέλειας, η οποία μεταφέρει το μήνυμα ενός πληθυσμού που είναι συνδεδεμένος με το οργανωμένο έγκλημα».

Το «Espresso Macchiato» περιλαμβάνει στίχους που συνδυάζουν ιταλικά και αγγλικά, όπως «Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante» (Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός) και «Mi money numeroso, I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso» (Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι’ αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος).