Αυστραλία: Σχεδόν 330.000 νοικοκυριά xωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της καταιγίδα Άλφρεντ

Η καταιγίδα Άλφρεντ προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης στην ανατολική Αυστραλία, βυθίζοντας στο σκοτάδι σχεδόν 330.000 νοικοκυριά, ανακοίνωσαν σήμερα εταιρείες του κλάδου.

Κάπου 310.000 οικιακοί πελάτες δεν είχαν ρεύμα χθες στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κουίνσλαντ και άλλοι περίπου 16.000 στο βορειοανατολικό τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Οι πελάτες αυτοί πρέπει να «προετοιμαστούν» να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για «μέρες», προειδοποίησε η εταιρεία Essential Energy στο Κουίνσλαντ.

