Ρωσία: Απεσταλμένος του Πούτιν επιδιώκει συνάντηση με τον Έλον Μασκ – Η Μόσχα βάζει το διάστημα στην ατζέντα της συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας δεν περιορίζονται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκτός από τις διπλωματικές διαβουλεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται και στο διάστημα.

Ο Kirill Dmitriev, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική και επενδυτική συνεργασία της χώρας με τρίτους, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία αναμένει να διεξαγάγει συνομιλίες με τον Έλον Μασκ σχετικά με τις πτήσεις προς τον πλανήτη Άρη.

«Νομίζω ότι αναμφίβολα θα υπάρξει συζήτηση με τον Μασκ (για τις πτήσεις στον Άρη) στο εγγύς μέλλον», είπε ο Dmitriev σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Μόσχα, ενώ παράλληλα εξήρε τις προσπάθειες του Μασκ να επεκτείνει τα όρια της ανθρώπινης παρουσίας στο διάστημα.

Ο Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τη Roscosmos, ρωσικές επιχειρήσεις και το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Ρωσία.

Στις 15 Μαρτίου, ο Dmitriev δημοσίευσε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, κάνοντας πρόταση για μια κοινή αποστολή ΗΠΑ-Ρωσίας στον Άρη το 2029.

«2029: η χρονιά της κοινής αποστολής ΗΠΑ-Ρωσίας στον Άρη, Έλον Μασκ; Τα μυαλά και οι τεχνολογίες μας πρέπει να υπηρετούν τη δόξα της ανθρωπότητας, όχι την καταστροφή της», έγραψε.

🚀 2025 is the 50th anniversary of the first international spaceflight: the Apollo-Soyuz mission 🇷🇺🇺🇸🤝.

Shall 2029 be the year of a joint US-Russia mission to Mars, @elonmusk?

Our minds & technology should serve the glory of humanity, not its destruction. #SpaceForPeace https://t.co/3tvMiPnAu3 pic.twitter.com/a9L5hwq68L

— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) March 15, 2025