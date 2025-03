NASA: Επιστρέφουν στη Γη οι «ξεχασμένοι» στο διάστημα Αμερικανοί αστροναύτες – Δείτε LIVE

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Μπάρι Γουίλμορ και Σουνίτα Γουίλιαμς ξεκίνησαν επιτέλους το πολυαναμενόμενο ταξίδι επιστροφής τους από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) νωρίς το πρωί της Τρίτης, ύστερα από εννέα μήνες ακούσιας παραμονής στο διάστημα.

Οι δύο αστροναύτες βρίσκονται μέσα στην κάψουλα Crew Dragon της SpaceX, με την ονομασία «Freedom», η οποία, σύμφωνα με τη NASA, αναμένεται να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης το απόγευμα της Τρίτης και να προσθαλασσωθεί στη Φλόριντα γύρω στις 5:57 μ.μ. (περίπου 00:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Γουίλμορ και η Γουίλιαμς ήταν προγραμματισμένο να παραμείνουν στον ISS μόνο για δέκα ημέρες το περασμένο καλοκαίρι, όμως τελικά χρειάστηκε να περιμένουν εννέα μήνες μέχρι να εξασφαλιστεί η επιστροφή τους.

Οι δύο αστροναύτες ταξιδεύουν μαζί με τον επίσης Αμερικανό Νικ Χέιγκ και τον Ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ.

