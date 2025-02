Νέες αιχμές Μασκ: «Εγκατέλειψαν τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για πολιτικούς λόγους»

Η παραμονή των δύο Αμερικανών αστροναυτών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έχει εξελιχθεί σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Έλον Μασκ να κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ότι τους «εγκατέλειψε» για πολιτικούς λόγους.

«Τους άφησαν εκεί πάνω για πολιτικούς λόγους, κάτι που δεν είναι καλό», δήλωσε ο επικεφαλής της SpaceX, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News και τον δημοσιογράφο Σον Χάνιτι, το βράδυ της Τρίτης.

Musk: They were left up there for political reasons pic.twitter.com/jc07ooW018

Hannity: You’re going to help rescue two astronauts



Ο Μασκ υπενθύμισε ότι η εταιρεία του, SpaceX, είχε εκτοξεύσει τον Σεπτέμβριο μια κάψουλα Crew Dragon για τη διάσωση των δύο αστροναυτών, η οποία συνδέθηκε επιτυχώς με τον σταθμό. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η NASA καθυστέρησε την επιστροφή τους στη Γη για λόγους που δεν σχετίζονται με την αποστολή.

«Το σχέδιο επιστροφής [τους] αναβλήθηκε σε βαθμό γελοίο», είπε ο δισεκατομμυριούχος, προσθέτοντας πως «κατόπιν αιτήματος ή εντολής του Προέδρου, επισπεύδουμε την επιστροφή των αστροναυτών».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως η SpaceX έχει πραγματοποιήσει πολλές επιτυχείς επιστροφές από τον διαστημικό σταθμό και πως η ομάδα του θα είναι «εξαιρετικά προσεκτική» στη διαδικασία. Σύμφωνα με τον Μασκ, η κάψουλα Crew Dragon θα αναχωρήσει από τον σταθμό και θα επιστρέψει στη Γη «σε περίπου τέσσερις εβδομάδες».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε πως οι αστροναύτες «δεν είχαν την έγκριση του Μπάιντεν» για να επιστρέψουν.

Elon Musk: “At the President’s instruction, we are accelerating the return of the [NASA] astronauts [stranded on the International Space Station].”

President Trump: “They didn’t have the go-ahead with Biden. He was going to leave them in space!” Fox Newspic.twitter.com/sBoWog8Gfw

— AJ Huber (@Huberton) February 19, 2025