Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο στοιχίζει ένα γεύμα με τον Αμερικανό Πρόεδρο; – Οι προσκλήσεις «εκατομμυρίων» που γίνονται ανάρπαστες για το Μαρ-α-Λάγκο

Εκατομμύρια δολάρια πληρώνουν οι καλεσμένοι για να δειπνήσουν και να συναντηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ειδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο θέρετρό του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο.

Στην τελευταία βραδινή δεξίωση του Σαββάτου, υπό το φως των κεριών, οι προσκεκλημένοι κλήθηκαν να δώσουν 1 εκατομμύριο δολάρια ανά άτομο, με τον Τραμπ να παρευρίσκεται στην εκδήλωση, μαζί με τον Έλον Μασκ, όπως δείχνουν φωτογραφίες και βίντεο που είχε στη διάθεσή του το Wired.



Ο Μασκ εμφανίστηκε να χαιρετά και να μιλάει σε άλλους παρευρισκόμενους, συνοδευόμενος από μια γυναίκα που φαινόταν να είναι η Σάιβον Ζίλις, στέλεχος της Neuralink και μητέρα τεσσάρων από τα 14 γνωστά παιδιά του Μασκ.

Σύμφωνα με τα βίντεο από την εκδήλωση, ο Μασκ, που ηγείται του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) των ΗΠΑ, το οποίο έχει αναλάβει τον περιορισμό των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και την καταπολέμηση της «σπατάλης», κάθισε δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου.



Το Wired είχε αναφέρει και προηγούμενη αντίστοιχη εκδήλωση στις 1 Μαρτίου, όπου οι προσκεκλημένοι πλήρωσαν επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια ανά άτομο. Ωστόσο, η δεξίωση της 15ης Μαρτίου δεν εμφανίστηκε στο επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου.

Η πρόσκληση για τη δεξίωση ανέφερε: «Είστε προσκεκλημένοι σε ένα δείπνο με κεριά, με ειδικό προσκεκλημένο ομιλητή τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», με το κόστος να ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο δολάρια ανά άτομο.

Στην πρόσκληση αναγράφεται ότι ο Τραμπ παρευρίσκεται μόνο ως ομιλητής και δεν ζητά χρηματοδοτήσεις ή δωρεές.

Business leaders can secure a one-on-one meeting with the president at Mar-A-Lago for $5 million.

At a so-called candlelight dinner, prospective Mar-A-Lago guests were asked for $1 million to reserve a seat to dine with President Trump in a group setting. https://t.co/C68rnXFTuc

— Frank Luntz (@FrankLuntz) March 4, 2025