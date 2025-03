Κραυγές απόγνωσης στη Γάζα: Πτώματα καμένα στον δρόμο και στοιβαγμένοι σοροί παιδιών – Το Ισραήλ προετοιμάζεται για «νέα εισβολή»

Οι τελευταίες σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ έχουν καταστρέψει ολόκληρες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας, με τον θλιβερό απολογισμό να φτάνει τουλάχιστον τους 330 νεκρούς, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Η επίθεση αυτή έφερε το τέλος στην εκεχειρία δύο μηνών με τη Χαμάς, καθώς το Ισραήλ δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική του δύναμή για να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Οι επιθέσεις στη Γάζα σημειώθηκαν σε πολλές τοποθεσίες, αναφέρει το Reuters. Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα δήλωσαν ότι πολλοί από τους νεκρούς ήταν παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες στόχους και ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειαστεί και θα επεκταθούν πέρα από τις αεροπορικές επιδρομές, κάτι που υποδηλώνει την πιθανή ανάμειξη και των χερσαίων στρατευμάτων σε επόμενες επιθέσεις.

Ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Κύματα αεροπορικών επιδρομών σημειώθηκαν σε όλη τη λωρίδα της Γάζας από τις πρώτες πρωινές ώρες … Αυτό δεν έχει λογική», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μοχανάντ Χαντί.

Ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής του γραφείου ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, αντέδρασε στα «τρομερά νέα» για τις φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας ότι «όλοι όσοι έχουν επιρροή πρέπει να επιμείνουν να σταματήσει αυτό».

Dreadful news. Our humanitarians have done everything possible to save as many lives as we could in Gaza. Immense suffering among survivors.

And now this.

Everyone with influence must insist this stop. https://t.co/7S0x3SMJee

— Tom Fletcher (@UNReliefChief) March 18, 2025