Ο ουκρανικός στρατός βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη, καθώς ρωσικά drones εξαπέλυσαν ανελέητη επίθεση στον διαβόητο αυτοκινητόδρομο R200, που έχει πλέον γίνει γνωστός ως «δρόμος του θανάτου».

Συγκλονιστικά πλάνα καταγράφουν στρατιώτες να εγκαταλείπουν βιαστικά τις θέσεις τους, τρέχοντας πεζοί μέσα σε λασπωμένα χωράφια και κατεστραμμένους δρόμους, σε μια χαοτική υποχώρηση που άφησε πίσω της διαλυμένα οχήματα και νεκρούς, αναφέρει η Daily Mail.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν ένα αδύναμο σημείο στην ουκρανική άμυνα και εξαπέλυσαν μια σφοδρή αντεπίθεση στην περιοχή του Κουρσκ, μόλις επτά μήνες μετά την αιφνιδιαστική επιδρομή της Ουκρανίας.

Παρά τους ισχυρισμούς ότι τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν περικυκλωθεί, στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως η υποχώρηση ήταν προγραμματισμένη -αν και όχι απόλυτα καλά οργανωμένη-, κάτι που δεν συνιστά ολοκληρωτική ήττα.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες που βρέθηκαν στο μέτωπο περιέγραψαν μια εφιαλτική κατάσταση, με ρωσικά drones να τους καταδιώκουν αδιάκοπα.



«Παραλίγο να πεθάνουμε πολλές φορές. Τα drones ήταν συνεχώς στον ουρανό», δήλωσε ένας Ουκρανός στρατιώτης στο BBC.

Ένας άλλος παρομοίασε την υποχώρηση με «ταινία τρόμου», περιγράφοντας τις εκρήξεις των οχημάτων και τους συντρόφους του να σκοτώνονται εν μέσω της αποχώρησης.

«Οι δρόμοι είναι γεμάτοι με εκατοντάδες κατεστραμμένα αυτοκίνητα, τεθωρακισμένα και ATV. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και νεκροί», είπε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στις 9 Μαρτίου, όταν οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν μια πανίσχυρη βόμβα FAB-3000 σε μια γέφυρα-κλειδί κοντά στο Καζάτσια Λόκνια, κόβοντας τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού.

Τρεις μέρες αργότερα, ρωσικά drones εξαπέλυσαν κύματα επιθέσεων, αναγκάζοντας τους Ουκρανούς διοικητές να διατάξουν πλήρη υποχώρηση. Για πολλούς, όμως, ήταν ήδη αργά.



Κάποιοι στρατιώτες χρειάστηκε να περπατήσουν 20 χιλιόμετρα μέσα στη νύχτα για να επιστρέψουν στα ουκρανικά σύνορα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις προήλαυναν ταχύτατα πίσω τους.

Ένας διοικητής μονάδας αποκάλυψε ότι η ομάδα του χρειάστηκε δύο ημέρες για να διαφύγει, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι οι εγκαταλελειμμένες θέσεις τους είχαν ήδη καταληφθεί από τον εχθρό.

Ukraine faces a problem with its invasion of the Krusk region; there are no defensive positions remaining, and the order to retreat is too late. The aptly named highway under fire control is R200. Your question should be, why did NATO invade Russia? Why did they attempt to stay?… pic.twitter.com/EcDr5xz8I1

— AUC3I (@AUC31) March 10, 2025