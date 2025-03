Γάζα: Τουλάχιστον 200 νεκροί στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Καταρρέει η εκεχειρία

Τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ισραηλινούς εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο Χαλίλ αλ Ντακράν.

💔🇵🇸 Children and civilians are being MURDERED RIGHT NOW in Gaza! pic.twitter.com/v0T7kjU89g

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο στελέχη της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς και υποδομές της οργάνωσης για όσο χρειαστεί, έκαναν σαφές πως επίκεινται επίσης χερσαίες επιχειρήσεις.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραήλ Κατς διέταξαν τις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε «σθεναρή δράση» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του πρώτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

I don’t even know what to say – the images are brutal, mostly children, from what I have seen

Over 250 Palestinians in Gaza were killed tonight while they were sleeping. Over 300 injured.

Israel did this in an hour after announcing they had ended the ceasefire without any… pic.twitter.com/JbJTmrl9eI

— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 18, 2025