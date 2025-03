Γάζα: Τουλάχιστον 100 νεκροί στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία.

The Israeli military says it is striking Hamas targets in Gaza after talks on hostage releases stalled. The Palestinian civil emergency service reports at least 100 dead. Hamas claims Israel overturned the ceasefire agreement. #Gaza #BREAKING pic.twitter.com/Elqeat3HAy — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) March 18, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο στελέχη της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς και υποδομές της οργάνωσης για όσο χρειαστεί, έκαναν σαφές πως επίκεινται επίσης χερσαίες επιχειρήσεις.

«Σθεναρή δράση» κατά της Χαμάς

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραήλ Κατς διέταξαν τις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε «σθεναρή δράση» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του πρώτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

⚠️BREAKING: Hamas ceasefire officially over as of now. Benjamin Netanyahu ordered the IDF to act with full force against the terrorist organization Hamas inside the Gaza Strip. Gaza is being heavily and relentlessly bombarded by the Israeli Air Force right now. It’s going down. pic.twitter.com/A26GSmPhEe — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 18, 2025

Στην ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επικαλείται το ότι η Χαμάς αρνήθηκε επανειλημμένα να αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που απομένουν και απέρριψε τις προτάσεις που της έγιναν από την ισραηλινή πλευρά στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της Χαμάς, ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος κατηγόρησε την Τρίτη (18/3) το Ισραήλ πως έβαλε μονομερώς τέλος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου.

❗️🇮🇱⚔️🇵🇸 – BREAKING: Ceasefire ended, strikes hit Gaza! PM Netanyahu and Defense Minister Katz ordered the IDF to strike Hamas forcefully in the Gaza Strip after the group rejected hostage release offers from US envoy Steve Witkoff and mediators. The IDF is targeting Hamas… pic.twitter.com/r98CZtcaVs — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 18, 2025

Με χωριστή ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως ξανάρχισαν την «επίθεση» εναντίον αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ενήμερες οι ΗΠΑ

Είχε υπάρξει διαβούλευση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και αυτήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτού εξαπολυθούν οι εκτεταμένοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά.