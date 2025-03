Ελβετία: «Αθόρυβο» το αεροδρόμιο στη Ζυρίχη – Σταματούν οι ανακοινώσεις προς το επιβατικό κοινό στα γαλλικά

Το αεροδρόμιο της Ζυρίχης σταματά να κάνει τις ανακοινώσεις προς το επιβατικό κοινό στα γαλλικά, όπως παραδέχτηκε τη Δευτέρα (17/3) μετά το ρεπορτάζ της εφημερίδας Tages-Anzeiger που εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα της Ελβετίας γίνεται «lingua non grata», ανεπιθύμητη.

Το αεροδρόμιο της Ελβετίας με τη μεγαλύτερη κίνηση μεταδίδει πλέον τις ανακοινώσεις του μόνο στα γερμανικά και στα αγγλικά, με το σκεπτικό να προωθήσει την ιδέα του «αθόρυβου αεροδρομίου», εξήγησε η εκπρόσωπός του, η Λίβια Καλουόρι, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ιδέα αυτή έχει ως στόχο τη μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των ανακοινώσεων, ώστε να προωθηθεί η ηρεμία και η άνεση των επισκεπτών μας”, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών αερολιμένων υιοθετούν παρόμοια προσέγγιση».

Switzerland’s largest airport has decided to use only German and English, aiming at minimizing announcements. French is no longer spoken at Zurich Airport.

The decision to abandon Switzerland’s second national language was made based on user data analysis.

