Λίβανος: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 52 τραυματίες σε συγκρούσεις στα σύνορα με τη Συρία

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε την Δευτέρα (17/3) ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 52 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στα σύνορα με τη Συρία που ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής.

Συγκρούσεις ξέσπασαν αργά την Κυριακή (16/3) στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου, με τις νέες αρχές της Δαμασκού να κατηγορούν τη λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ ότι απήγαγε τρεις στρατιώτες στον Λίβανο και τους σκότωσε.

Μια λιβανέζικη πηγή ασφαλείας ανέφερε στο AFP ότι οι συριακές δυνάμεις έριξαν οβίδες στον Λίβανο μετά τη δολοφονία των τριών μελών του προσωπικού ασφαλείας στο λιβανέζικο χωριό Κασρ από ντόπιους ενόπλους που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο.

Το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι οι συνοριακές συγκρούσεις επαναλήφθηκαν σήμερα, Δευτέρα μετά από νέους συριακούς βομβαρδισμούς.

Η μονάδα επειγόντων περιστατικών του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι «οι εξελίξεις των δύο τελευταίων ημερών στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας οδήγησαν στο θάνατο επτά πολιτών και στον τραυματισμό άλλων 52».

Πρόσθεσε, δε, ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα, ενώ ένα 15χρονο αγόρι πέθανε την Κυριακή.

Νωρίτερα τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν ανέφερε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα απαντήσουν στα εισερχόμενα πυρά από τη γειτονική Συρία.

«Αυτό που συμβαίνει στα ανατολικά και βορειοανατολικά σύνορα δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε ο Αούν σε ανάρτησή του στο Χ. «Έδωσα εντολή στον λιβανέζικο στρατό να απαντήσει στην πηγή των πυρών», προσέθεσε.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι μονάδες του «απάντησαν στις πηγές προέλευσης του πυρός με τα κατάλληλα όπλα» μετά τους νέους βομβαρδισμούς από το συριακό έδαφος, μετέδωσε το NNA.

Πρόσθεσε ότι οι μονάδες του «εργάζονται για να ενισχύσουν τις αμυντικές τους θέσεις για να σταματήσουν τις επιθέσεις στο λιβανέζικο έδαφος».

Ο στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι είχε λάβει «έκτακτα μέτρα ασφαλείας και εντατικές επικοινωνίες» από το βράδυ της Κυριακής που οδήγησαν στην επιστροφή των σορών των τριών στρατιωτών στις Αρχές της Συρίας.

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου, Πολ Μόρκος δήλωσε ότι ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλα έξι άτομα τραυματίστηκαν από τους συριακούς βομβαρδισμούς, προσθέτοντας ότι πολλοί άμαχοι είχαν επίσης εκτοπιστεί στη συνοριακή περιοχή.

Μια πηγή από το υπουργείο Άμυνας της Συρίας δήλωσε αργότερα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι οι δυνάμεις είχαν ξεκινήσει μια επιχείρηση εκκαθάρισης των μεθοριακών περιοχών.

«Στόχος μας με τις ενέργειές μας στα σύνορα είναι να εκδιώξουμε τις πολιτοφυλακές της Χεζμπολάχ από τα συριακά χωριά και τις περιοχές που χρησιμοποιούν ως προσωρινές βάσεις για επιχειρήσεις λαθρεμπορίου και διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε η πηγή.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι συριακές Αρχές στην επαρχία Χομς ανέφεραν ότι ένας φωτογράφος και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκαν κατά μήκος των συνόρων, σύμφωνα με το SANA.

