Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα κατά της Χαμάς – Στον «αέρα» η εκεχειρία

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, κατά τα ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία, έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις εκτεταμένες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας που εξαπολύθηκαν παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τη 19η Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στον παλαιστινιακό θύλακο, κάνοντας την ακόμη προκαταρκτική εκτίμηση πως έγιναν τουλάχιστον 35 πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.

Over 30 dead bodies of Palestinians murdered by Israeli airstrikes, mainly children, arrived at Al-Nasser Hospital, southern Gaza. pic.twitter.com/DfEvuncnlk

Τουλάχιστον 8 από τα θύματα, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε συνοικίες της πόλης της Γάζας, ανέφεραν τραυματιοφορείς στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έγιναν επίσης πλήγματα στον βορρά — στην Μπέιτ Λάχια, στην Μπέιτ Χανούν και αλλού.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσαν από κοινού πως διεξήχθησαν «εκτεταμένα πλήγματα» εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπειών της ισραηλινής κυβέρνησης και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός φέρονται να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

#BREAKING Gaza Strip Israeli Strike #Gaza | #Israel | #Yemen | #USA

Middle East Chatter suggesting at least 30 dead up too 100 injured.

⚠️In some cases IDF has given warning to evacuate. Not sure if this occured tonight,Total of injuries not confirmed yet.

⚠️ The sun is… pic.twitter.com/sRkaoojtec

