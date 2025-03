Νετανιάχου: Διέταξε «σθεναρή δράση» κατά της Χαμάς που κατηγορεί το Ισραήλ για «μονομερές τέλος» στην εκεχειρία – Ενήμερες οι ΗΠΑ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραήλ Κατς διέταξαν τις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε «σθεναρή δράση» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του πρώτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

⚠️BREAKING: Hamas ceasefire officially over as of now.

Benjamin Netanyahu ordered the IDF to act with full force against the terrorist organization Hamas inside the Gaza Strip. Gaza is being heavily and relentlessly bombarded by the Israeli Air Force right now.

It’s going down. pic.twitter.com/A26GSmPhEe

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 18, 2025