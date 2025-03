Tesla: Χρησιμοποιεί κόλλα σε κρίσιμα εξαρτήματα των Cybertruck – Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες που βλέπουν τα οχήματά τους να γίνονται κομμάτια

Η Tesla έχει αναστείλει τις παραδόσεις των Cybertruck της, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έπειτα από αναφορές ιδιοκτητών που δήλωσαν ότι τα εξαρτήματα του φερόμενου ως αλεξίσφαιρου οχήματος αποκολλώνται.

Πολλοί αγοραστές του Cybertruck, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, επικοινώνησαν σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραστών και αποκάλυψαν ότι είχαν ενημερωθεί από την εταιρεία για καθυστερήσεις στις παραδόσεις, όπως αναφέρει η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Electrek, που εξειδικεύεται στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Tesla υποχώρησε για άλλη μία φορά τη Δευτέρα, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων, την οποία αναλυτές συνδέουν με μια σειρά παραμέτρων, όπως η σχέση του CEO Έλον Μασκ με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μετοχή της Tesla, μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου, είχε εκτοξευτεί σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 480 δολάρια ανά μετοχή, αλλά έκτοτε έχει υποχωρήσει πάνω από 50%, με την τιμή να κυμαίνεται γύρω από τα 237 δολάρια την περασμένη Δευτέρα.

Η εταιρεία, πάντως, βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αφού δημοσιεύματα περιλαμβάνουν βίντεο από το X, την πλατφόρμα του Μασκ, τα οποία δείχνουν πάνελ του Cybertruck να αποκολλώνται από το όχημα.

Unfuckingbelievable! Glue is used to secure the panels on Elon Musk’s Tesla Cybertruck. 😂 $TSLA pic.twitter.com/XxCw7isjzJ



Αρκετές αντιπροσωπείες της Tesla ενημέρωσαν τους πελάτες ότι οι παραδόσεις των Cybertruck είναι προσωρινά σε κατάσταση αναμονής, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται συνήθως σε προβλήματα που εντοπίζονται σε οχήματα πρόσφατης παραγωγής, προκειμένου να διορθωθούν πριν φτάσουν στους πελάτες, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη ανάκλησης.

Αν και το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στα εξαρτήματα της οροφής, με το συγκεκριμένο εξάρτημα να αποκολλάται κατά τη διάρκεια οδήγησης σε υψηλές ταχύτητες, αναφορές δείχνουν ότι και άλλα μέρη του οχήματος, όπως οι πίσω θύρες, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα, λόγω της χρήσης κόλλας αντί για βίδες ή πρακτικές συγκόλλησης.

Tesla Cybertruck Safety Concern – Who Takes Responsibility?

Hey @elonmusk, I love innovation, but this is serious. Last night, my $160K Cybertruck had its passenger-side trim detach at highway speeds—held only by glue. What if it fully ripped off & hit another car or… pic.twitter.com/E4F9ph5pPH

— Wireless Netware (@HaniRahrouh) March 5, 2025