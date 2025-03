Βίντεο: Αυτοκίνητο διαπέρασε φράχτη σπιτιού και κατέληξε στην πισίνα

Η «βουτιά» ενός αυτοκινήτου σε μια πισίνα καταγράφηκε σε βίντεο, στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ, όταν το όχημα έσπασε τον φράχτη του σπιτιού και έπεσε κατευθείαν στο νερό, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (13/03), με το όχημα να εκτοξεύεται μέσα από την περίφραξη και να αναποδογυρίζει, πριν κάνει «βουτιά» στην πισίνα.

Ο οδηγός, με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, εγκατέλειψε γρήγορα το σημείο. Η Emely Bisono, ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία ανέφερε ότι τα δύο παιδιά της και η γιαγιά της βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της σύγκρουσης, κατέγραψε το περιστατικό από το σύστημα ασφαλείας της οικίας.

«Γυρνούσα από τη δουλειά και βρήκα αυτό», δήλωσε στο CBS. «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: “Είναι καλά η μητέρα μου και τα παιδιά μου;” Ήταν, και μετά σκέφτηκα, “Θα το φτιάξουμε”».

Στο βίντεο διακρίνεται ένα άτομο να βοηθά τον οδηγό να βγει από την πλευρά του συνοδηγού, προτού εκείνος πάρει το μπουφάν και το κινητό του και εξαφανιστεί από το σημείο.

“The first thing that I thought is, are my mom and my kids OK?” >> https://t.co/Dz3LFEqjPX pic.twitter.com/DTuoLIRnt6

— CBS New York (@CBSNewYork) March 17, 2025