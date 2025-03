Έλον Μασκ: Απείλησε αξιωματούχους του Πενταγώνου που διέρρευσαν πληροφορίες – «Θα σας βρούμε – Οι New York Times κάνουν προπαγάνδα»

Ο δισεκατομμυριούχος και ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, απείλησε ανοιχτά αξιωματούχους του Πενταγώνου που φέρονται να διέρρευσαν απόρρητες πληροφορίες, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στους New York Times.

Το δημοσίευμα των NYT, ανέφερε πως το Πεντάγωνο σχεδίαζε σήμερα, Παρασκευή, να ενημερώσει τον επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) των ΗΠΑ, σχετικά με τα σχέδια του αμερικανικού στρατού «για τυχόν πόλεμο που μπορεί να ξεσπάσει με την Κίνα».

Αφότου το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times είδε το φως της δημοσιότητας, η προγραμματισμένη συνάντηση επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχος του Πενταγώνου και τον Αμερικανό Πρόεδρο, αρνούμενοι ωστόσο ότι αυτό θα ήταν το περιεχόμενο των συζητήσεων, αναφέρει το Politico.

«Η Κίνα δεν θα αναφερθεί ή θα συζητηθεί καν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Πόσο ντροπιαστικό είναι το γεγονός ότι τα απαξιωμένα μέσα ενημέρωσης μπορούν να επινοούν τέτοια ψέματα. Όπως και να έχει, η ιστορία είναι εντελώς αναληθής!».



Τα σχόλια του Τραμπ αναδημοσιεύτηκαν στη συνέχεια στο X από τον Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε τους New York Times ως «καθαρή προπαγάνδα» και απείλησε, λέγοντας ότι «προσβλέπει στη δίωξη όσων στο Πεντάγωνο διαρρέουν κακόβουλα ψευδείς πληροφορίες στους NYT».

«Θα τους βρούμε», τόνισε.

The New York Times is pure propaganda.

Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.

They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2025