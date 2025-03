Παγκόσμιο χάος στον αέρα: Το κλείσιμο του Χίθροου προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις – «Περιμένουμε χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί»

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στις αεροπορικές πτήσεις παγκοσμίως, καθώς το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή, με περισσότερες από 1.300 πτήσεις να επηρεάζονται έπειτα από φωτιά σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας που προκάλεσε σοβαρή διακοπή ρεύματος.

Ο ουρανός πάνω από το Χίθροου παραμένει «εντελώς σιωπηλός», ενώ οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι ήδη αισθητές διεθνώς, προκαλώντας «παράλυση» στα αεροπορικά ταξίδια, με τους επιβάτες να έχουν «εγκλωβιστεί» σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία περιμένοντας τη διευθέτηση του θέματος.

Live map with filter for flights to and from Heathrow Airport. pic.twitter.com/o7YUhY8bph — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025



Το Χίθροου, σύμφωνα με την Daily Mail, εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 ταξιδιώτες ημερησίως.

Heathrow Airport was handling 83.9 million passengers last year. That gives about 220k passengers per day. pic.twitter.com/kymm3VpH6N — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025

Η φωτιά

Η πυροσβεστική του Λονδίνου κλήθηκε να επέμβει λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, όταν αναφέρθηκε φωτιά στον υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο North Hyde, στη δυτική πλευρά του Λονδίνου, στην πόλη Hayes, λιγότερο από τρία χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

BREAKING🇬🇧: A massive fire has erupted at an electrical substation in Hayes, London, causing evacuations and widespread power outages. Heathrow Airport is shutting down for the entire day due to the blackout. Given the current geopolitical climate, it’s fair to ask: Has Russia’s… pic.twitter.com/jGmf4vluUK — Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) March 21, 2025



Η φωτιά προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια, καθώς και στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, ενώ 16.000 κάτοικοι ανέφεραν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Ο λόγος της φωτιάς παραμένει άγνωστος μέχρι στιγμής.

🚨HEATHROW AIRPORT CLOSED AFTER MAJOR SUBSTATION FIRE LAST NIGHT – 200,000 passengers stranded

– Homes all across West London have been affected by the power outage This is insane pic.twitter.com/hnf2faEmjB — Basil the Great (@Basil_TGMD) March 21, 2025

Πώς επηρεάζονται οι πτήσεις

Η διακοπή λειτουργίας του Χίθροου αναμένεται να επηρεάσει περισσότερες από 1.350 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Συγκεκριμένα, 679 πτήσεις ήταν προγραμματισμένες να προσγειωθούν και 678 να απογειωθούν από το Χίθροου.

679 flights are scheduled to land and 678 flights are scheduled to take off from Heathrow today. pic.twitter.com/Vgzh4XJlCV — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025



Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι 120 πτήσεις που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο βρίσκονταν ήδη στον αέρα όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο.

London-Heathrow will be closed for ALL of Friday due to a “significant power outage” caused by a fire in an electrical substation. There are currently 120 aircraft in the air that will be diverting to alternate airports or returning to their origins. https://t.co/TEHf2kJO23 pic.twitter.com/Lot0lsJLz8 — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025



«Το Heathrow είναι ένας από τους βασικούς κόμβους του κόσμου», δήλωσε ο Ian Petchenik, εκπρόσωπος της FlightRadar24. «Αυτό θα αναστατώσει τις αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο».

Η φωτιά στο υποσταθμό είναι πλέον υπό έλεγχο

Η τεράστια φωτιά που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Hayes είναι «τώρα υπό έλεγχο», αναφέρει η πυροσβεστική του Λονδίνου, σύμφωνα με το BBC.

Οι πυροσβέστες θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να μειώσουν τα προβλήματα και να στηρίξουν την τοπική κοινότητα.

Οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς έχουν ήδη ξεκινήσει από τους αξιωματούχος της πυροσβεστικής, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες από την πυρκαγιά στον υποσταθμό.

Entrance to #Heathrow Terminal 3 this morning. UK’s busiest airport closed until midnight with “significant disruption” and passengers told not to travel here “under any circumstances” ✈️ pic.twitter.com/N8ZvTtGvw9 — Nick Dixon (@NickDixonITV) March 21, 2025

Αντίδραση της κυβέρνησης

Ο υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Όταν ρωτήθηκε από το Sky News αν θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, ο Μίλιμπαντ απάντησε: «Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα συνεδριάσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Δεν πρόκειται να προβλέψω τη μορφή αυτής της συνάντησης, αλλά ήδη επικοινωνώ με τους συναδέλφους μου για το ζήτημα αυτό. Όπως είπα, μίλησα με τη National Grid [σ.σ. βρετανική πολυεθνική εταιρεία κοινής ωφέλειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου] και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση και να τη βοηθήσουμε. Η κυβέρνηση θα παίξει τον ρόλο της για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση για τους επιβάτες».

Η φωτιά άφησε περισσότερα από 4.900 σπίτια χωρίς ρεύμα και οδήγησε σε εκκένωση 150 ατόμων από κοντινές κατοικίες.

Fire at Hayes sub station has lead to blackout in most of west London area. Heathrow airport included. pic.twitter.com/VwwTWxnn0d — Senores (@naseefinish) March 21, 2025



Ο Εντ Μίλιμπαντ ανέφερε επίσης ότι υπήρχε εφεδρική γεννήτρια, αλλά αυτή επηρεάστηκε επίσης από τη φωτιά. Αυτό δείχνει, όπως είπε, «πόσο ασυνήθιστη και πρωτόγνωρη είναι η κατάσταση».

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε» την αιτία της φωτιάς, πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την πυρκαγιά ως «καταστροφική».

Πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρείες

Η σημερινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου Χίθροου θεωρείται «μεγάλη κρίση», σύμφωνα με αναλύτρια της αεροπορικής βιομηχανίας.

Η Sally Gethin δήλωσε στο Sky News πως οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου «Θα ακολουθήσουν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης γιατί προφανώς μία τέτοια σημαντική φωτιά, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή του αεροδρομίου, εγκυμονεί κινδύνους».

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage. To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March. Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025



Πρόσθεσε επίσης πως οι αεροπορικές εταιρείες θα «διαιρέσουν τις ομάδες τους σε δύο τμήματα: η μία πλευρά αναλαμβάνει την επίγεια διαχείριση και συνεργάζεται με το Χίθροου και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η άλλη ασχολείται με τα πληρώματα των αεροπλάνων».

Μαρτυρίες ταξιδιωτών

Ο Ματ, ο οποίος περιμένει στο διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ στον Καναδά, ανέφερε στο Sky News ότι η British Airways «ήταν εξαιρετική». «Αναμένεται να προσγειωθούμε στις 2:54 το πρωί του Σαββάτου. Ελπίζουμε ότι το Χίθροου θα είναι ανοιχτό!».

Ωστόσο, η εμπειρία του Ραμάν, που βρίσκεται στο Ντουμπάι, είναι διαφορετική. «Η πτήση συνεχώς καθυστερεί – φαίνεται τρελό το γεγονός ότι η BA δεν την ακυρώνει, δεδομένου ότι το Χίθροου είναι κλειστό. Μηδενική επικοινωνία από τη BA».

Στο διεθνές αεροδρόμιο Velana, στις Μαλδίβες, η Ρεμπέκα περιμένει τέσσερις ώρες χωρίς να έχει κάποια ενημέρωση για την πτήση της. «Δεν μας ενημέρωσαν, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν νεότερα. Μας έδωσαν κουπόνια για γεύμα, το οποίο ήταν ευγενικό, αλλά ήταν μόνο 14 λίρες, και αυτό δεν φτάνει για ένα γεύμα σε αυτό το αεροδρόμιο. Ο πίνακας ανακοινώσεων λέει απλώς ότι [η πτήση] έχει καθυστέρηση».

Ο Σάι ανέφερε στο Sky News ότι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι επικρατεί «χάος». «Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει – κυκλοφορούν φήμες ότι η πτήση θα επαναδρομολογηθεί ή θα καθυστερήσει, για να προσγειωθεί στο Χίθροου μετά τα μεσάνυχτα. Οι άνθρωποι χάνουν την υπομονή τους».

Εκτροπές πτήσεων στον αέρα

Δεκάδες πτήσεις που κατευθύνονταν στο Χίθροου άλλαξαν την πορεία τους στον αέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσεων. Στις 2:30 π.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), αεροπλάνα που περνούσαν πάνω από τη Βόρεια Αμερική άλλαξαν πορεία και πέταξαν νότια, σύμφωνα με τα δεδομένα της FlightRadar24.

Διάφορες αεροπορικές εταιρείες επηρεάστηκαν, με εκτροπές και ακυρώσεις πτήσεων να πραγματοποιούνται από τις British Airways, Delta και United.

A statement from British Airways following the disruption at London Heathrow Airport on 21 March pic.twitter.com/WGUZiBbJ9n — British Airways (@British_Airways) March 21, 2025



Δεδομένα από την FlightRadar24 δείχνουν ότι το Άμστερνταμ πήρε τις περισσότερες πτήσεις που ανατράπηκαν από το Χίθρου μέχρι τις 7:00 το πρωί.

Το Γκάτγουικ, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και το Σάνον στην Ιρλανδία πήραν από έξι πτήσεις το καθένα.

Η Helen-Ann Smith, ανταποκρίτρια του Sky News από το Πεκίνο, τόνισε ότι το κλείσιμο του Χίθροου θα έχει «σημαντικό αντίκτυπο».

«Οι πρωινές πτήσεις από την Ασία έχουν ήδη απογειωθεί και βρίσκονται στον αέρα», εξήγησε. Σύμφωνα με την Smith, η Ασία φιλοξενεί πολλούς σημαντικούς αεροπορικούς κόμβους που συνδέονται με το Χίθροου, όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Δελχί.

Ανέφερε ότι 14 πτήσεις προοριζόταν για σύνδεση μεταξύ Χίθροου και του διεθνούς αεροδρομίου Changi στη Σιγκαπούρη, τονίζοντας τις συνέπειες για τους 5.000 επιβάτες αυτών των πτήσεων.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ δήλωσε πως «δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις», λόγω της εκτροπής των πτήσεων του Χίθροου προς σε αυτό.

«Τα αεροδρόμια λαμβάνουν τακτικά εκτροπές στο πλαίσιο των κανονικών λειτουργιών και οι πτήσεις που εισέρχονται στο Χίθροου του Λονδίνου θα χρησιμοποιήσουν πολλαπλά αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ή εναλλακτικά θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης», πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ αναφέρει ότι έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 5 εκτροπές από το Χίθροου, αλλά έχει τη δυνατότητα για περισσότερες αν χρειαστεί. Τρία από τα αεροπλάνα ήρθαν πριν από τις 6 το πρωί σήμερα το πρωί και όλα έχουν πλέον προσγειωθεί.

Το αεροδρόμιο λέει ότι όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ προς το Χίθροου σήμερα έχουν ακυρωθεί και οι επιβάτες αυτοί έχουν ενημερωθεί να μην προσέλθουν στο αεροδρόμιο.

Πληροφορίες για το Χίθροου

Το Χίθροου εξυπηρετεί περισσότερους από 230 προορισμούς σε σχεδόν 90 χώρες

σε σχεδόν 90 αεροπορικές εταιρείες έχουν τη βάση τους στο Χίθροου, συμπεριλαμβανομένων των British Airways, Virgin Atlantic και Lufthansa

έχουν τη τους στο Χίθροου, συμπεριλαμβανομένων των British Airways, Virgin Atlantic και Lufthansa Σύμφωνα με την έκθεση αναφοράς του ομίλου για τη κίνηση στο Χίθρου, 5,7 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν μέσω του αεροδρομίου τον Φεβρουάριο του 2025 , καθιστώντας τον Φεβρουάριο τον πιο πολυσύχναστο Φεβρουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ο αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 84,1 εκατομμύρια από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

, καθιστώντας τον Φεβρουάριο τον πιο πολυσύχναστο Φεβρουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ο αριθμός των επιβατών ανήλθε σε από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025. Το Χίθροου λειτουργεί με 99% χωρητικότητα . Οι δύο διάδρομοί του συγκρίνονται σε μέγεθος με τέσσερις του αεροδρομίου Σαρλ ντε Γκωλ στο Παρισιού και της Φρανκφούρτης και έξι στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ

. Οι δύο διάδρομοί του συγκρίνονται σε μέγεθος με τέσσερις του αεροδρομίου Σαρλ ντε Γκωλ στο Παρισιού και της Φρανκφούρτης και έξι στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ Ετησίως καταγράφονται περίπου 475.000 κινήσεις αεροσκαφών μέσω του Χίθροου

καταγράφονται περίπου μέσω του Χίθροου Ο πιο δημοφιλής προορισμός από το Χίθροου είναι η Νέα Υόρκη

Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι εργάζονται στο Χίθροου, καθιστώντας το αεροδρόμιο τον μεγαλύτερο εργοδότη στη Βρετανία

