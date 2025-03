Αεροπορικό χάος στην Ευρώπη: 1.351 πτήσεις ακυρώνονται ή εκτρέπονται μετά το κλείσιμο του Χίθροου – Η φωτιά που προκάλεσε «παράλυση»

Η απότομη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου Χίθροου, στη Βρετανία, ενός από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε ταξιδιώτες και αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μια καταστροφική διακοπή ρεύματος, που οφείλεται σε πυρκαγιά σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτροδότησης στην πόλη Hayes, ανάγκασε το αεροδρόμιο να διακόψει τη λειτουργία του για 24 ώρες, με αποτέλεσμα δεκάδες πτήσεις να ακυρωθούν ή να εκτραπούν.

London Heathrow Airport has been closed after a massive fire at an electrical substation in nearby Hayes caused widespread power outages. pic.twitter.com/3nF7Ps5dnm — M101 News (@M101NewsOrg) March 21, 2025

Χάος στα αεροπορικά ταξίδια

Το Χίθροου, σημειώνει η Daily Mail, εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 ταξιδιώτες ημερησίως, και το κλείσιμό του την Παρασκευή προκάλεσε κύμα καθυστερήσεων και αλλαγών σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το FlightRadar, αμερικανικές πτήσεις που κατευθύνονταν προς το Λονδίνο αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, ενώ συνολικά 120 αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα είτε εκτράπηκαν είτε επέστρεψαν στον αρχικό τους προορισμό.

London-Heathrow will be closed for ALL of Friday due to a “significant power outage” caused by a fire in an electrical substation. There are currently 120 aircraft in the air that will be diverting to alternate airports or returning to their origins. https://t.co/TEHf2kJO23 pic.twitter.com/Lot0lsJLz8 — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025



Τα αεροσκάφη από το Ντάλας, το Σικάγο και τη Μινεάπολη χρειάστηκε να κάνουν αναστροφή έπειτα από τρεις ώρες πτήσης, ενώ άλλα, όπως μια πτήση από το Ντάλας, προσγειώθηκαν στο Bangor του Μέιν αντί του Λονδίνου. Αντίστοιχα, πτήση από το Σαν Φρανσίσκο κατευθύνθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Dulles στην Ουάσινγκτον.

A picture you would expect to see during the early afternoon above the US, not in the middle of the night. A very unusual situation due to the Heathrow closure. pic.twitter.com/ekIbVIUSZN — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025



Συνολικά, εκτιμάται ότι 1.351 πτήσεις επηρεάζονται από το χάος στον αέρα, με έως και 145.000 ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με αλλαγές στα πλάνα τους, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium.

Εγκλωβισμένοι επιβάτες

Ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο βρίσκονται σε αεροδρόμια αναμένοντας ενημέρωση από τις αεροπορικές εταιρείες. Ένας επιβάτης από το Τορόντο έγραψε στο X: «Δεν έχουν το κουράγιο να μας το πουν», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η πτήση του προς το Χίθροου δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί ότι ακυρώθηκε, παρά το κλείσιμο του αεροδρομίου.

Μια επιβάτης σε πτήση από το JFK προς το Χίθροου δήλωσε στη Daily Mail ότι το αεροσκάφος της βρισκόταν ήδη δύο ώρες στον αέρα, αλλά αντί να συνεχίσει την πορεία του, έκανε κύκλους πάνω από τη Νέα Υόρκη.

«[Ο πιλότος είπε] πρέπει να κάνουμε κύκλους για να αδειάσουμε καύσιμα πριν επιστρέψουμε στο JFK, αλλά δεν είπε για πόση ώρα ή αν θα πάρουμε άλλη πτήση», ανέφερε.

Επιβάτες που ταξίδευαν από την Ιαπωνία προς το Λονδίνο, έπειτα από 13 ώρες πτήσης θα βρεθούν στο Ελσίνκι, αντί του Χίθροου, λόγω της εκτροπής της πτήσης τους.

Παράλληλα, η πτήση QF9 της Qantas από το Περθ της Αυστραλίας προσγειώθηκε στο Παρίσι αντί για Λονδίνο, καθώς ευρωπαϊκά αεροδρόμια προετοιμάζονται για την άφιξη αεροσκαφών που έχουν ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού τους.

Ωστόσο υπάρχουν και οι «τυχεροί» ταξιδιώτες, οι οποίοι προγραμμάτιζαν να φτάσουν στο Χίθροου και τελικά μπορεί να καταλήξουν σε άλλα αεροδρόμια του Λονδίνου. Οι πτήσεις της British Airways από το Γιοχάνεσμπουργκ, το Λάγος και το Κέιπ Τάουν μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ.

Την ίδια ώρα, επιβάτες από πόλεις όπως Παρίσι, Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Χιούστον, Αμβούργο, Ζυρίχη, Δουβλίνο και Βαρκελώνη ξύπνησαν με την είδηση ότι οι πτήσεις τους έχουν ακυρωθεί.

Η φωτιά

Η φωτιά ξέσπασε στις 8 το βράδυ της Πέμπτης, με το αεροδρόμιο να ανακοινώνει το κλείσιμό του έξι ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος του Χίθροου δήλωσε πως το αεροδρόμιο «αντιμετωπίζει μια σημαντική διακοπή ρεύματος λόγω μιας μεγάλης πυρκαγιάς σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Ενώ τα πυροσβεστικά συνεργεία ανταποκρίνονται στο περιστατικό, δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση».

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation “We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025



Σε επίσημη ανακοίνωση, η διοίκηση του αεροδρομίου ανέφερε: «Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κλείσουμε το Χίθροου μέχρι τις 23:59 της 21ης Μαρτίου 2025».

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage. To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March. Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025



«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εμφανές και σοβαρό περιστατικό, και οι πυροσβέστες μας εργάζονται ακατάπαυστα κάτω από δύσκολες συνθήκες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό», είπε ένας αξιωματούχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου και πρόσθεσε: «Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει διακοπή ρεύματος που επηρεάζει μεγάλο αριθμό κατοικιών και επιχειρήσεων, και συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις».

BREAKING🇬🇧: A massive fire has erupted at an electrical substation in Hayes, London, causing evacuations and widespread power outages. Heathrow Airport is shutting down for the entire day due to the blackout. Given the current geopolitical climate, it’s fair to ask: Has Russia’s… pic.twitter.com/jGmf4vluUK — Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) March 21, 2025



Οι πυροσβέστες έχουν απομακρύνει 29 άτομα από γειτονικά κτίρια, ενώ προληπτικά έχει δημιουργηθεί ζώνη αποκλεισμού 200 μέτρων, με περίπου 150 ανθρώπους να έχουν εκκενωθεί.

Fire at Hayes sub station has lead to blackout in most of west London area. Heathrow airport included. pic.twitter.com/VwwTWxnn0d — Senores (@naseefinish) March 21, 2025



Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της φωτιάς, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.