ΗΠΑ: Κατέθεσαν εντάλματα κατάσχεσης για δεκάδες τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Σύνοψη από το

  • Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα, καταθέτοντας δεκάδες εντάλματα κατάσχεσης για τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο της χώρας, ενώ ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη κατασχέσει πέντε πλοία σε διεθνή ύδατα.
  • Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Ουάσινγκτον για την αποδυνάμωση του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο και την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης βιομηχανίας πετρελαίου της Βενεζουέλας.
  • Η κίνηση αυτή συνιστά σαφή κλιμάκωση, καθώς πλέον στοχεύονται όχι μόνο τα φορτία αλλά και τα ίδια τα πλοία. Το Πεντάγωνο δηλώνει ότι «θα εντοπίσει και θα απαγορεύσει όλα τα πλοία του “σκοτεινού στόλου”» που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Κατέθεσαν εντάλματα κατάσχεσης για δεκάδες τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα, προχωρώντας στην υποβολή δεκάδων νέων δικαστικών ενταλμάτων για την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός και η Ακτοφυλακή έχουν ήδη κατασχέσει πέντε πλοία τις τελευταίες εβδομάδες σε διεθνή ύδατα, τα οποία είτε μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας είτε το είχαν κάνει στο παρελθόν. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Ουάσινγκτον για την αποδυνάμωση του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο, που κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 3 Ιανουαρίου.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να διατηρήσει τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας επ’ αόριστον, με στόχο την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης βιομηχανίας της χώρας. Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις, εμποδίζοντας τη μεταφορά βενεζουελάνικου πετρελαίου και οδηγώντας τις εξαγωγές σχεδόν σε πλήρη παύση. Οι αποστολές ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα υπό αμερικανική εποπτεία.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει καταθέσει πολλαπλές αγωγές δήμευσης σε περιφερειακά δικαστήρια, κυρίως στην Ουάσινγκτον, επιτρέποντας την κατάσχεση και δήμευση φορτίων και πλοίων που σχετίζονται με το εμπόριο πετρελαίου της Βενεζουέλας. Πηγές που μίλησαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο ακριβής αριθμός των ενταλμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, καθώς οι νομικές διαδικασίες δεν είναι δημόσιες, ωστόσο εκτιμάται πως έχουν ήδη κατατεθεί δεκάδες. Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Τα πλοία που έχουν ήδη αναχαιτιστεί βρίσκονταν είτε υπό αμερικανικές κυρώσεις είτε ανήκαν σε έναν «σκιώδη στόλο» μη ρυθμιζόμενων πλοίων, τα οποία αποκρύπτουν την προέλευσή τους για να μεταφέρουν πετρέλαιο από χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία ή η Βενεζουέλα. Πηγές του πρακτορείου ανέφεραν πως δεκάδες ακόμη δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να κινούνται στη θάλασσα, μεταφέροντας βενεζουελάνικο αργό προς την Κίνα ή έχοντας πραγματοποιήσει αντίστοιχες αποστολές στο παρελθόν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων για τη διευκόλυνση παράνομων εμπορικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την Παρασκευή έχει υπάρξει προσωρινή παύση των επιχειρήσεων κατάσχεσης. Ωστόσο, η δράση των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί στο προσεχές διάστημα εναντίον πλοίων και φορτίων που δεν διαθέτουν άδεια από την Ουάσινγκτον. «Το Υπουργείο Άμυνας, μαζί με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, θα εντοπίσει και θα απαγορεύσει όλα τα πλοία του “σκοτεινού στόλου” που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, στον χρόνο και τον τόπο της επιλογής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

Η κίνηση αυτή συνιστά σαφή κλιμάκωση σε σχέση με τις προηγούμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, καθώς πλέον στοχεύονται όχι μόνο τα φορτία αλλά και τα ίδια τα πλοία. Μεταξύ 2020 και 2023, οι αμερικανικές αρχές είχαν προχωρήσει κυρίως σε κατασχέσεις φορτίων πετρελαίου ιρανικής προέλευσης, χωρίς να αγγίζουν τα πλοία που τα μετέφεραν.

Στις 7 Ιανουαρίου, η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης «παρακολουθεί πολλά ακόμη πλοία για παρόμοια μέτρα επιβολής», με αφορμή την πρόσφατη κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Bella-1. Ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο αμερικανικός στρατός κατέσχεσε πλοίο υπό ρωσική σημαία, αν και αυτό ήταν άδειο από φορτίο.

Η Ρωσία, όπως και η Βενεζουέλα, βασίζεται στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «παράνομη χρήση βίας» από τον αμερικανικό στρατό, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εφαρμόζονται «χωρίς καμία νομική βάση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Σούπερ μάρκετ: Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της NielsenIQ

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης – Στόχος ο έλεγχος κρίσιμου εξοπλισμού και υποδομών του Συστήματος Μεταφο...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Η οικογένεια της 37χρονης δολοφονημένης από την ICE στη Μινεάπολη διαψεύδει fakenews για υποτιθέμενο ποινικό παρελθόν της

Η οικογένεια της Renee Nicole Good, της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών που δολοφονήθηκε την πε...
04:15 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ACLED: Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε ένα χρόνο προχώρησε σε τόσα πλήγματα όσα σε ολόκληρη τη θητεία του ο Μπάιντεν

O αυτοαποκαλούμενος «πρόεδρος της ειρήνης» Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει υιοθετήσει έντονη σ...
03:30 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Χιλή: Αθωώθηκε ο αστυνομικός για τον πυροβολισμό που τύφλωσε σύμβολο του ξεσηκωμού του 2019

Αθώο έκρινε την Τρίτη η Δικαιοσύνη της Χιλής αστυνομικό που κατηγορούνταν για τον πυροβολισμό ...
02:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Πάνω από 2.000 νεκροί από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε 17 ημέρες στο Ιράν, μετά τη βί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι