ΗΠΑ: Κατέθεσαν εντάλματα κατάσχεσης για δεκάδες τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα, προχωρώντας στην υποβολή δεκάδων νέων δικαστικών ενταλμάτων για την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός και η Ακτοφυλακή έχουν ήδη κατασχέσει πέντε πλοία τις τελευταίες εβδομάδες σε διεθνή ύδατα, τα οποία είτε μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας είτε το είχαν κάνει στο παρελθόν. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Ουάσινγκτον για την αποδυνάμωση του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο, που κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 3 Ιανουαρίου.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να διατηρήσει τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας επ’ αόριστον, με στόχο την ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης βιομηχανίας της χώρας. Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις, εμποδίζοντας τη μεταφορά βενεζουελάνικου πετρελαίου και οδηγώντας τις εξαγωγές σχεδόν σε πλήρη παύση. Οι αποστολές ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα υπό αμερικανική εποπτεία.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει καταθέσει πολλαπλές αγωγές δήμευσης σε περιφερειακά δικαστήρια, κυρίως στην Ουάσινγκτον, επιτρέποντας την κατάσχεση και δήμευση φορτίων και πλοίων που σχετίζονται με το εμπόριο πετρελαίου της Βενεζουέλας. Πηγές που μίλησαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι ο ακριβής αριθμός των ενταλμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, καθώς οι νομικές διαδικασίες δεν είναι δημόσιες, ωστόσο εκτιμάται πως έχουν ήδη κατατεθεί δεκάδες. Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Τα πλοία που έχουν ήδη αναχαιτιστεί βρίσκονταν είτε υπό αμερικανικές κυρώσεις είτε ανήκαν σε έναν «σκιώδη στόλο» μη ρυθμιζόμενων πλοίων, τα οποία αποκρύπτουν την προέλευσή τους για να μεταφέρουν πετρέλαιο από χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία ή η Βενεζουέλα. Πηγές του πρακτορείου ανέφεραν πως δεκάδες ακόμη δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να κινούνται στη θάλασσα, μεταφέροντας βενεζουελάνικο αργό προς την Κίνα ή έχοντας πραγματοποιήσει αντίστοιχες αποστολές στο παρελθόν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων για τη διευκόλυνση παράνομων εμπορικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την Παρασκευή έχει υπάρξει προσωρινή παύση των επιχειρήσεων κατάσχεσης. Ωστόσο, η δράση των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί στο προσεχές διάστημα εναντίον πλοίων και φορτίων που δεν διαθέτουν άδεια από την Ουάσινγκτον. «Το Υπουργείο Άμυνας, μαζί με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, θα εντοπίσει και θα απαγορεύσει όλα τα πλοία του “σκοτεινού στόλου” που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, στον χρόνο και τον τόπο της επιλογής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

Η κίνηση αυτή συνιστά σαφή κλιμάκωση σε σχέση με τις προηγούμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, καθώς πλέον στοχεύονται όχι μόνο τα φορτία αλλά και τα ίδια τα πλοία. Μεταξύ 2020 και 2023, οι αμερικανικές αρχές είχαν προχωρήσει κυρίως σε κατασχέσεις φορτίων πετρελαίου ιρανικής προέλευσης, χωρίς να αγγίζουν τα πλοία που τα μετέφεραν.

Στις 7 Ιανουαρίου, η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης «παρακολουθεί πολλά ακόμη πλοία για παρόμοια μέτρα επιβολής», με αφορμή την πρόσφατη κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Bella-1. Ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που ο αμερικανικός στρατός κατέσχεσε πλοίο υπό ρωσική σημαία, αν και αυτό ήταν άδειο από φορτίο.

Η Ρωσία, όπως και η Βενεζουέλα, βασίζεται στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «παράνομη χρήση βίας» από τον αμερικανικό στρατό, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εφαρμόζονται «χωρίς καμία νομική βάση».