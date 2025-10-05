Η στιγμή που ο Τραμπ εκνευρίστηκε με τον Νετανιάχου – «Γιατί είσαι τόσο αρνητικός;»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πηγή: ΕΡΑ

Έναν έντονο διάλογο που προκαλεί αίσθηση, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ιστότοπος Axios. Πρόκειται για τη συνομιλία που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, την Παρασκευή, μετά τη μερική αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα από τη Χαμάς.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην είναι “τόσο αρνητικός”, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς φάνηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο να βρίσκονται στα πρόθυρα της επίτευξης μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας δύο χρόνια μετά την πολιορκία της Γάζας.

Σύμφωνα με το Axios, κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δεχτεί την απάντηση της Χαμάς ως “καλή είδηση”, ενώ τον προέτρεψε να συνεχίσει την ειρηνευτική διαδικασία.

Πολιτικοί αξιωματούχοι της Χαμάς με έδρα το Κατάρ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι η ομάδα θα αποδεχόταν το πλαίσιο της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνταν «κατάλληλες συνθήκες πεδίου» και συμφώνησαν να απελευθερώσουν όλους τους εναπομείναντες ομήρους – ζωντανούς ή νεκρούς. Δημοσιεύματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της ομάδας στο Κατάρ και της πτέρυγας στη Γάζα, η οποία ελέγχει τους ομήρους.

Ο Τραμπ, ωστόσο, επικεντρώθηκε στα θετικά κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Νετανιάχου και τον προέτρεψε να κάνει το ίδιο, σύμφωνα με όσα περιέγραψε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι αυτό δεν είναι κάτι για να το γιορτάσουμε και ότι δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε στο Axios ο αξιωματούχος που γνώριζε τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@@@α αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Δέξου το».

Νέο μήνυμα στη Χαμάς

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πλήρη εξάλειψη», αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

Όταν ερωτήθηκε εάν ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει το ευρύτερο όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο, στο CNN, «Ναι σχετικά με τον Μπίμπι».  Στη συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι περιμένει να μάθει σύντομα αν η Χαμάς δεσμεύεται για ειρήνη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς μπορεί να οριστικοποιηθεί νωρίς αυτή την εβδομάδα, ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα.

«Διεξάγονται όλες αυτές οι συνομιλίες, ακόμα και την ώρα που σας μιλάω, ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθεί πολύ γρήγορα, νωρίς αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Αυτό δεν μπορεί να πάρει εβδομάδες ούτε καν πολλές ημέρες. Θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.  Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε ακόμη ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας θα πρέπει «να σταματήσουν» ώστε να επιτραπεί η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Σημειώνεται πάντως πως ο Ρούμπιο, μιλώντας στην εκπομπή “Meet the Press” του NBC News είπε ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ δεν σηματοδοτούν ακόμη το τέλος του πολέμου,  σημείωσε πως η δημιουργία μιας ομάδας για τη διακυβέρνηση της Γάζας θα χρειαστεί «κάποιο χρόνο». Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχει ήδη σχέδιο για να πραγματοποιηθεί αυτό.

Νέα παρέμβαση έκανε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι κανένα άλλο σημείο του σχεδίου εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα δεν θα προχωρήσει μέχρι να απελευθερωθεί και ο τελευταίος όμηρος.

Σε συνάντηση με μέλη του φόρουμ Gvura, το οποίο εκπροσωπεί οικογένειες Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ: «Μέχρι να εφαρμοστεί η πρώτη ρήτρα — η απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών — μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος σε ισραηλινό έδαφος, δεν θα περάσουμε σε κανέναν άλλο όρο».

Εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε την Κυριακή ότι οι ισραηλινοί διαπραγματευτές θα αναχωρήσουν απόψε για την Αίγυπτο για να συζητήσουν τη, Δευτέρα, με τη Χαμάς για «την απελευθέρωση των ομήρων».

 

 

 

20:34 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: «Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες» – Ο Αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού προειδοποιεί

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μετ...
19:59 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ από Λευκό Οίκο: Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν μερικές ημέρες

Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπο...
19:36 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η απάντηση του Ισραήλ στις καταγγελίες για κακομεταχείριση κατά την κράτησή της – «Θρασύτατα ψεύδη»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η ακτιβίστρια από...
17:55 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Νετανιάχου για Γάζα: Μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το υπόλοιπο σχέδιο δεν θα προχωρήσει

Νέα παρέμβαση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι κανένα ά...
