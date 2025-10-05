Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο 70χρονος Ιταλός περιπατητής στο μονοπάτι προς Γιαλισκάρι – Το χρονικό της επιχείρησης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (05/10) στα Χανιά, όταν 70χρονος Ιταλός πεζοπόρος έχασε τις αισθήσεις του ενώ περπατούσε μαζί με ομάδα συμπατριωτών του στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, με κατεύθυνση προς την Παλαιόχωρα.

Η ομάδα είχε ξεκινήσει την πεζοπορία με τελικό προορισμό την παραλία Γιαλισκάρι. Περίπου μισή ώρα πριν φτάσουν, ο 70χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι Αρχές, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Κάντανο, την Κίσσαμο, το κλιμάκιο του Καμπανού και την ΕΜΑΚ, ενώ για συνδρομή απογειώθηκαν δύο ελικόπτερα από την Ελευσίνα – το ένα για εναέριο εντοπισμό και το δεύτερο για πιθανή αεροδιακομιδή του 70χρονου, εφόσον αυτό κρινόταν εφικτό.

Παράλληλα, ο Δήμος Καντάνου–Σελίνου κινητοποίησε σκάφος, το οποίο μετέφερε στο σημείο ιατρικό προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Καντάνου. Οι γιατροί προσπάθησαν επί τόπου να επαναφέρουν τον άνδρα εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε με το σκάφος στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου για περαιτέρω εξέταση και διαπίστωση των αιτίων θανάτου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο τμήμα του Ε4 δεν θεωρείται δύσβατο, αλλά ένα από τα πιο ήπια και βατά του γνωστού ευρωπαϊκού μονοπατιού. Παρ’ όλα αυτά, η θερμοκρασία και οι συνθήκες κόπωσης ενδέχεται να συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.