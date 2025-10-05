Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο 70χρονος Ιταλός περιπατητής στο μονοπάτι προς Γιαλισκάρι – Το χρονικό της επιχείρησης

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (05/10) στα Χανιά, όταν 70χρονος Ιταλός πεζοπόρος έχασε τις αισθήσεις του ενώ περπατούσε μαζί με ομάδα συμπατριωτών του στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, με κατεύθυνση προς την Παλαιόχωρα.

Η ομάδα είχε ξεκινήσει την πεζοπορία με τελικό προορισμό την παραλία Γιαλισκάρι. Περίπου μισή ώρα πριν φτάσουν, ο 70χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι Αρχές, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Κάντανο, την Κίσσαμο, το κλιμάκιο του Καμπανού και την ΕΜΑΚ, ενώ για συνδρομή απογειώθηκαν δύο ελικόπτερα από την Ελευσίνα – το ένα για εναέριο εντοπισμό και το δεύτερο για πιθανή αεροδιακομιδή του 70χρονου, εφόσον αυτό κρινόταν εφικτό.

Παράλληλα, ο Δήμος Καντάνου–Σελίνου κινητοποίησε σκάφος, το οποίο μετέφερε στο σημείο ιατρικό προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Καντάνου. Οι γιατροί προσπάθησαν επί τόπου να επαναφέρουν τον άνδρα εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε με το σκάφος στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου για περαιτέρω εξέταση και διαπίστωση των αιτίων θανάτου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο τμήμα του Ε4 δεν θεωρείται δύσβατο, αλλά ένα από τα πιο ήπια και βατά του γνωστού ευρωπαϊκού μονοπατιού. Παρ’ όλα αυτά, η θερμοκρασία και οι συνθήκες κόπωσης ενδέχεται να συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τι λένε οι εξαγωγείς για την φέτα

Nέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι διευκρινίζει ο Καραγκούνης για τη ρύθμιση της υπερωριακής απασχόλησης

Τα 3 ζώδια που μπορούν να γίνουν πολύ κακά αν πιεστούν – «Υπάρχουν και όρια»

Ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» έκανε μία ανατριχιαστική προειδοποίηση για «αλλαγές στην παγκόσμια τάξη»
περισσότερα
19:04 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στην πλατεία Συντάγματος – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη είναι στην πλατεία Συντάγματος συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτ...
18:19 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Γιώργος Κασιμάτης

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (5/10) στο Νοσοκομείο Κυθήρων ο ομότιμος Καθηγητής του Παν...
16:14 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μιρέλα Ρούτσι: «Νιώθω ντροπή, αυτός ο αγώνας είναι όλων μας» – Συνεχίζει ο σύζυγός της για 21η ημέρα την απεργία πείνας

Την 21η μέρα απεργίας πείνας συμπληρώνει σήμερα (05/10) ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου...
15:26 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Επίθεση σε 4 άτομα στα Εξάρχεια – Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε ένας τραυματίας 

Τέσσερα αγόρια δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων στην οδό Κωλέττη, στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης