Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Γιώργος Κασιμάτης

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (5/10) στο Νοσοκομείο Κυθήρων ο ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαπρεπής Συνταγματολόγος Γιώργος Ι. Κασιμάτης.

Ο Γιώργος Κασιμάτης νοσηλευόταν εδώ και λίγες μέρες λόγω προβλημάτων στο αναπνευστικό. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από την ιστοσελίδα «Κυθηραϊκά», στην οποία σημειώνεται ότι ο θανών «υπήρξε μία από τις πλέον επιδραστικές και εμβληματικές φυσιογνωμίες στον κυθηραϊκό χώρο κατά τα χρόνια που πρωταγωνιστούσε στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Κασιμάτης

Ο Γιώργος Κασιμάτης σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Δίδαξε Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας υπήρξε πρόεδρος το διάστημα 1993-1997. Συνταξιοδοτήθηκε το 1999 ως ομότιμος καθηγητής.

Από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1988 ήταν διευθυντής του Νομικού γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και έβαλε τη σφραγίδα του σε ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985-1986, και η εθνικοποίηση τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1987.

Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών, πρόεδρος του Ιονίου Πανεπιστημίου (1985-1990), πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1998), αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει εκατοντάδες τίτλους. Επίσης, υπήρξε Επιστημονικός Διευθυντής πολλών επιστημονικών σειρών και εκδόσεων. Οργάνωσε πλήθος επιστημονικών – διεθνών και εθνικών – συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων στην Αθήνα και έλαβε μέρος σε δεκάδες συνεδρίων στο εξωτερικό.