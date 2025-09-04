Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Βερολίνο – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 13:10 τοπική ώρα στην οδό Seestraße. Αρκετά παιδιά υπέστησαν ελαφριά τραύματα, μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα.

A car drives into people in Berlin and several people have been reported injured, including children, Reuters reports citing #Germany’s Bild newspaper. https://t.co/54i9sn3tGI pic.twitter.com/MbmADIuYps — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 4, 2025

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι η σύγκρουση ήταν ατύχημα, αναφέρει η Daily Mail.

BREAKING: In Berlin, a car crashed into a group of people, injuring several, including many children. The incident occurred on Seestrasse in the Wedding district. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries. The driver was detained. pic.twitter.com/ddlPEq1jHq — Visegrád 24 (@visegrad24) September 4, 2025

Ένας ενήλικας που συνόδευε τα παιδιά τραυματίστηκε σοβαρά, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών ηλικίας 7 έως 8 ετών. Η Bild σημειώνει πως 3 από τα 15 παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, μάρκας BMW, δεν τραυματίστηκε.