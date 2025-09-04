Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Βερολίνο – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Φωτογραφία: Axel Billig / Wagner

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 13:10 τοπική ώρα στην οδό Seestraße. Αρκετά παιδιά υπέστησαν ελαφριά τραύματα, μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα.

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι η σύγκρουση ήταν ατύχημα, αναφέρει η Daily Mail.

Ένας ενήλικας που συνόδευε τα παιδιά τραυματίστηκε σοβαρά, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών ηλικίας 7 έως 8 ετών. Η Bild σημειώνει πως 3 από τα 15 παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, μάρκας BMW, δεν τραυματίστηκε.

Φωτογραφία: Axel Billig / Wagner

