Σφακιά: Επιχείρηση διάσωσης 49χρονου που τραυματίστηκε κατά την πεζοπορία στο Φαράγγι της Ίμπρου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φαράγγι

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά για τη μεταφορά άνδρα ο οποίος έχει τραυματιστεί στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι Αρχές για την ανάγκη βοήθειας σε 49χρονο περιπατητή, στο συγκεκριμένο φαράγγι και αμέσως κινητοποιήθηκαν διασώστες της ΕΜΑΚ και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο βρέθηκαν 8 πυροσβέστες που επιμελούνται διαδοχικά- σύμφωνα με ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο- τη μεταφορά του σε σημείο προσβάσιμο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

15:38 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

