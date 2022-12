Γερμανία: 97χρονη δακτυλογράφος των SS καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου των ναζί

Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σε διετή ποινή φυλάκισης με αναστολή μια 97χρονη για τη συμμετοχή της στην εξόντωση πάνω από 11.000 ανθρώπων κατά την περίοδο όπου εργαζόταν ως δακτυλογράφος σε ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως μετέδωσαν σήμερα το δίκτυο NDR και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η Ίρμγκαρντ Φίρχνερ καταδικάστηκε από το περιφερειακό δικαστήριο της πόλης Ιτσεχό της βόρειας Γερμανίας με βάση τη νομοθεσία για τους ανήλικους επειδή την εποχή διάπραξης των εγκλημάτων ήταν μόλις 18 ετών. Εργαζόταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Στάτχοφ κατά το διάστημα 1943-1945.

Η έναρξη της δίκης της Φίρχνερ καθυστέρησε τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν η κατηγορούμενη διέφυγε από τον οίκο ευγηρίας όπου φιλοξενείται και κατευθύνθηκε προς έναν σταθμό του μετρό. Συνελήφθη όμως λίγες ώρες αφότου δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Περίπου 65.000 άνθρωποι πέθαναν από λιμό και ασθένειες ή στους θαλάμους αερίων στο Στάτχοφ κοντά στο Γκντανσκ, που σήμερα ανήκει στην Πολωνία. Ανάμεσά τους αιχμάλωτοι πολέμου και εβραίοι που έπεσαν θύματα της ναζιστικής εκστρατείας εξόντωσης.

Η Φίρχνερ είχε εκφράσει μεταμέλεια στη διάρκεια της δίκης σπάζοντας για πρώτη φορά τη σιωπή της. “Λυπάμαι για ό,τι συνέβη”, είχε δηλώσει.

🇩🇪 Germany. 97-year-old Nazi concentration camp worker on trial in Germany.

The trial of the former secretary of the Stutthof concentration camp, 97-year-old Irmgard Furchner, is underway in the country. She worked there from June 1943 to April 1945. She is accused of being pic.twitter.com/Gxveibb9P1

— dana (@dana916) December 8, 2022