Βγήκαν επίσημα οι Eagles στο YouTube

Οι Eagles έκαναν επιτέλους το επίσημο ντεμπούτο τους στο YouTube, ανεβάζοντας οκτώ remastered βίντεο από τα αρχεία τους.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η πρώτη τους αυτή παρτίδα περιλαμβάνει μια ιστορική ζωντανή εκτέλεση του 1977 του «Hotel California», καθώς επίσης και τα κομμάτια «Hole in the World», «In the City», «I Can’t Tell You Why», «How Long», «Busy Being Fabulous» και από συναυλίες τα «No More Cloudy Days» και «Take It Easy».

Και τα οκτώ βίντεο κλιπ μπορείτε να τα δείτε παρακάτω.

Eagles – Hotel California (Live 1977)

Eagles – Hole In The World

Eagles – In The City

Eagles – I Can’t Tell You Why

Eagles – How Long

Eagles – Busy Being Fabulous

Eagles – No More Cloudy Days (Live)

Eagles – Take It Easy (Live on MTV 1994)

