«Endgame»: Διεθνής επιχείρηση κατά του κυβερνοεγκλήματος με τη συμμετοχή της Ελλάδας – Στην Αττική συνελήφθη «εγκέφαλος» δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

Το διάστημα μεταξύ 10 και 13 Νοεμβρίου 2025 διενεργήθηκε η τελευταία φάση της επιχείρησης «Endgame» που συντονίστηκε από τα κεντρικά γραφεία της Europol στη Χάγη.

Οι ενέργειες στόχευαν έναν από τους μεγαλύτερους κλέφτες δεδομένων Rhadamanthys, το Remote Access Trojan VenomRAT, και το botnet Elysium, οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στο διεθνές έγκλημα στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol.

Οι αρχές εξουδετέρωσαν αυτούς τους τρεις μεγάλους παράγοντες που διευκόλυναν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Ο κύριος ύποπτος για το VenomRAT συνελήφθη στην Ελλάδα στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Η υποδομή που αποσυναρμολογήθηκε κατά τη διάρκεια των ημερών δράσης ήταν υπεύθυνη για τη μόλυνση εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων σε όλο τον κόσμο με κακόβουλο λογισμικό.

Η επιχείρηση Endgame, που συντονίστηκε από την Europol και την Eurojust, είναι μια κοινή προσπάθεια των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση αυτών που διευκολύνουν τα ransomware.

Πάνω από 30 εθνικοί και διεθνείς δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υποστηρίζουν τις δράσεις. Σημαντική συμβολή είχαν οι ακόλουθοι ιδιωτικοί εταίροι: Cryptolaemus, Shadowserver και RoLR, Spycloud, Cymru, Proofpoint, Crowdstrike, Lumen, Abuse.ch, HaveIBeenPwned, Spamhaus, DIVD, Trellix και Bitdefender.

Οι συντονισμένες ενέργειες οδήγησαν σε:

  • 1 σύλληψη στην Ελλάδα
  • 11 έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες (1 στη Γερμανία, 1 στην Ελλάδα και 9 στις Κάτω Χώρες)
  • Πάνω από 1 025 διακομιστές που «κατέβηκαν» ή διακόπηκε η λειτουργία τους σε όλο τον κόσμο
  • 20 κατασχέσεις domains

Η υποδομή κακόβουλου λογισμικού που αποσυναρμολογήθηκε αποτελείτο από εκατοντάδες χιλιάδες μολυσμένους υπολογιστές που περιείχαν αρκετά εκατομμύρια κλεμμένα διαπιστευτήρια.

Πολλά από τα θύματα δεν γνώριζαν ότι τα συστήματά τους είχαν μολυνθεί. Ο κύριος ύποπτος πίσω από την κλοπή πληροφοριών είχε πρόσβαση σε πάνω από 100 000 πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που ανήκαν σε αυτά τα θύματα, με πιθανή αξία εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τη Europol, μπορείτε να δείτε αν ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί και τι πρέπει να κάνετε σε αυτή την περίπτωση στις ιστοσελίδες politie.nl/checkyourhack και haveibeenpwned.com

Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που στοχεύουν σε εγκληματικές υπηρεσίες και τους εγκληματίες χρήστες τους. Η αστυνομία επικοινώνησε απευθείας με αυτούς τους χρήστες και τους ζήτησε να μοιραστούν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους κλέφτες πληροφοριών μέσω του καναλιού Telegram της επιχείρησης Endgame.

Η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και παρείχε αναλυτική, κρυπτογραφική και εγκληματολογική υποστήριξη στην έρευνα. Για να υποστηρίξει τον συντονισμό της επιχείρησης, η Europol οργάνωσε και συντόνισε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με όλες τις χώρες, καθώς και μια επιχειρησιακή συνάντηση στην έδρα της.

Πάνω από 100 αξιωματικοί των αρχών επιβολής του νόμου από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν τον συντονισμό των επιχειρησιακών δράσεων από το κέντρο διοίκησης της Europol.

Το κέντρο διοίκησης διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κατασχεθέντες διακομιστές, τους υπόπτους και τη μεταφορά των κατασχεθέντων δεδομένων. Η Eurojust συνέδραμε επίσης στην εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και ευρωπαϊκών εντολών έρευνας.

Συμμετέχουσες αρχές

Κράτη μέλη της ΕΕ:

  • Δανία: Δανική Αστυνομία (Politi)
  • Γαλλία: Εθνική Αστυνομία (Police Nationale) · Εισαγγελία JUNALCO (Εθνική Δικαιοδοσία κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος) Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος · Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού (Préfecture De Police de Paris)
  • Γερμανία: Ομοσπονδιακή Αστυνομική Υπηρεσία (Bundeskriminalamt), Εισαγγελία Φρανκφούρτης – Γραφείο Κυβερνοεγκλημάτων
  • Ελλάδα: Ελληνική Αστυνομία
  • Λιθουανία: Λιθουανική Αστυνομική Υπηρεσία (Lietuvos Policijos Departamentas)
  • Κάτω Χώρες: Εθνική Αστυνομία (Politie), Εισαγγελία (Openbaar Ministerie)

Μη κράτη μέλη της ΕΕ:

  • Αυστραλία: Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας
  • Καναδάς: Βασιλική Καναδική Ιππική Αστυνομία, Sûreté du Québec
  • Ηνωμένες Πολιτείες: Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου Άμυνας, Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών

21:24 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

21:16 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

20:56 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

20:35 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

