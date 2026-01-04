Ελβετία: Ανήλικοι 14 και 15 ετών στο μπαρ που κάηκε – Ερωτήματα για τους ελέγχους ταυτοτήτων

Έφηβοι ηλικίας 14 και 15 ετών ήταν μεταξύ των θυμάτων της φωτιάς, στο μπαρ χιονοδρομικού κέντρου στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν είχαν γίνει επαρκείς έλεγχοι ηλικίας.

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, στο μπαρ Le Constellation, γεμάτο νέους που γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους, ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν ακόμα 16 θύματα και ότι οι σοροί τους παραδόθηκαν στις οικογένειές τους.

Μέχρι σήμερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει συνολικά 24 από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, η οποία είναι γνωστό ότι προκάλεσε τον θάνατο περίπου 40 ατόμων και τον τραυματισμό περισσότερων από 115.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τελευταία θύματα περιλαμβάνουν έναν Ελβετό έφηβο 14 ετών, δύο 15 ετών, δύο 16 ετών και έναν 17 ετών, καθώς και δύο Ιταλούς 16 ετών και έναν 16χρονο έφηβο με διπλή υπηκοότητα. Εννέα από τα πρόσφατα ταυτοποιημένα θύματα ήταν κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Καθώς οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πυρκαγιά, οι νέες λεπτομέρειες για τα θύματα που ανακοινώθηκαν την Κυριακή ενισχύουν την αυξανόμενη συνειδητοποίηση και ανησυχία στο Κραν Μοντανά ότι πολλά από τα θύματα είναι από τα νεότερα μέλη της κοινότητας.

Το Σάββατο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι άνοιξε έρευνα εναντίον των διαχειριστών του μπαρ για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας. Ένας από τους συνιδιοκτήτες του μπαρ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες».

Ανήλικοι και αλκοόλ

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία της Ελβετίας, η πώληση μπύρας και κρασιού επιτρέπεται σε άτομα άνω των 16 ετών, ενώ η πώληση οινοπνευματωδών ποτών επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας (FOPH) της χώρας.

Σύμφωνα με ειδικό νόμο του καντονιού του Βαλέ, από τις 10 μ.μ. και μετά, τα άτομα κάτω των 16 ετών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου σερβίρεται αλκοόλ, εφόσον συνοδεύονται από τον νόμιμο κηδεμόνα τους ή άλλο ενήλικο άτομο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο κηδεμόνα τους. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μπαρ του θέρετρου γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι τοπικές αρχές σχολίασαν την νεαρή ηλικία των θυμάτων, με τον πρόεδρο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Guy Parmelin, να δηλώνει ότι πολλοί από τους νεκρούς ήταν «γεμάτοι σχέδια, ελπίδες και όνειρα».

Την Κυριακή, οι πενθούντες παρευρέθηκαν σε λειτουργία στην εκκλησία Chapelle Saint-Christophe στο Crans-Montana για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας. «Αμέτρητοι άνθρωποι μας συνοδεύουν – άνθρωποι με σπαραγμένη καρδιά», δήλωσε ο επίσκοπος Jean-Marie Lovey κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Λαμβάνουμε πολλές εκφράσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης».

Μετά την τελετή, ακολούθησε σιωπηλή πορεία προς το κέντρο του Κραν Μοντανά, όπου οι άνθρωποι κλήθηκαν να καταθέσουν λουλούδια και να υπογράψουν ένα βιβλίο συλλυπητηρίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκκλησίας.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος συνιδιοκτήτης του μπαρ δήλωσε την Παρασκευή στην ελβετική εφημερίδα Tribune de Genève ότι το κατάστημα είχε επιθεωρηθεί «τρεις φορές σε 10 χρόνια». «Όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες», είπε ο Jacques Moretti.