Εικόνες αποκάλυψης στο Παρίσι μετά την ισχυρή έκρηξη, 16 τραυματίες – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από το Παρίσι και το 5ο διαμέρισμα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Νεότερος απολογισμός της αστυνομίας του Παρισιού, ανέφερε ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 7 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα γαλλικά ΜΜΕ, η έκρηξη ενδέχεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου. Το δίκτυο BFMTV ανέφερε ότι ο εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε πως δεν υπάρχει επίσημη απάντηση για τα αίτια της έκρηξης που είναι υπό διερεύνηση.

#Explosion in #Paris. Shook my entire apartment. I hope all inside are okay, police and fireman showed up soon afterwards. Media has my permission to use if desired. pic.twitter.com/DD2Mhl9Zzf

— Sean Roberts (@SeanTweetsAlot) June 21, 2023