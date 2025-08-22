Δικαστής απαγόρευσε στις ΗΠΑ και τη Φλόριντα να μεταφέρουν νέους κρατούμενους στο κέντρο κράτησης «Alligator Alcatraz»

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε την Πέμπτη στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στην πολιτεία της Φλόριντα να μεταφέρουν νέους κρατούμενους σε ένα απομακρυσμένο κέντρο κράτησης μεταναστών στo Έβεργκλεϊντς της Φλόριντα, γνωστό ως «Alligator Alcatraz».

Η ομοσπονδιακή δικαστής Kathleen Williams διέταξε επίσης την αποξήλωση ορισμένων τμημάτων της εγκατάστασης, καθώς οι τρέχοντες κρατούμενοι μεταφέρονται αλλού, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα.

Η δικαστής τάχθηκε στο πλευρό των περιβαλλοντικών οργανώσεων που είχαν δηλώσει ότι η εγκατάσταση θέτει σε κίνδυνο τo Έβεργκλεϊντς και την άγρια ζωή τους.