Δανία: Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης – Είχε ανασταλεί επί 5 ώρες λόγω drones

Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, η οποία είχε ανασταλεί επί ώρες χθες Δευτέρα εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην πρωτεύουσα της Δανίας.

«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Footage shows drone flying very low over Copenhagen Airport in Denmark. pic.twitter.com/xXm2VtnbXW — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 22, 2025

Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.

Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Der er fortsat uidentificerede droner omkring Københavns Lufthavn. Derfor kan ingen fly lette og lande. Ankommende fly er omdirigeret til andre lufthavne og afgående fly er forsinket eller aflyst. Passagerer bedes orientere sig på https://t.co/6qVPAWJTAj eller hos flyselskaberne. https://t.co/cXMZo2xY6E — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 22, 2025

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.